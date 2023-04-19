Пять правил выбора загородного поселка в окрестностях Уфы

Жизнь за городом — раздолье для детей. Фото: Евгения Гусева

Свежий воздух, свое хозяйство с огурчиками и зеленушкой, а главное — никаких соседей за стенкой. Именно такими мечтами вдохновлялась молодая семья Волковых, решив сбежать из мегаполиса в пригород Уфы. Уже в сентябре молодожены Андрей и Вика переедут в свой дом на 100 «квадратов» в СНТ Михайловского района.

Чем семья руководствовалась при выборе поселка и на что важно обращать внимание, переезжая за город, — разбирались с экспертами рынка недвижимости и сервиса Домклик.

«В УФЕ ДОРОГО И ШУМНО»

Для Андрея и Виктории вопрос о том, где же лучше жить — в столице Башкирии или за пределами города, стал актуальным после окончания вуза. Во время учебы ребята обитали на съемной квартире, а после диплома — решили пожениться и задумались о собственном жилье.

- Конечно, когда ты студент, то удобнее всего жить неподалеку от института. Все пять лет я снимал квартиру в историческом центре. Это было удобно, но дорого и шумно. А на выходные мы ездили к родителям Вики, у которых дом в СНТ в Михайловке. Общественный транспорт ходит нормально: 40 минут — и мы на месте. А там — тишина, спокойствие, чистый воздух. Поэтому выбор места был предопределен, - говорит Андрей.

Ребята решили строить дом, а не покупать готовый. Правда, не своими силами, а с помощью компании, которая делает все работы «под ключ». Год назад купили в ипотеку землю — пять соток обошлись в 500 тысяч рублей. Постепенно сделали забор, зимой оформили кредит на дом — 2,5 млн рублей. Кстати, ипотеку на участок и само строение в Сбере можно взять и одновременно, одним займом, но молодой семье оказалось удобнее разделить эти статьи расхода. Компания-подрядчик пообещала, что уже к концу лета Андрей и Вика смогут сыграть новоселье.

ИЗ ПРОВИНЦИЙ — БЛИЖЕ К МЕГАПОЛИСУ

В прошлом году в Башкирии построили рекордное количество жилья — 3,06 млн кв.м. Из них больше половины (1,9 млн кв. м) приходится именно на индивидуальное жилищное строительство. Интерес к жизни за городом очень высокий, отмечают эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

- Спрос на загородные дома сохраняется на высоком уровне еще со времени пандемии. Его стимулируют возможность дистанционной работы и проживания в экологически чистых районах, - комментируют эксперты сервиса Домклик. - Кроме того, в условиях текущей геополитической напряженности поездки за город стали одной из наиболее предпочтительных форм проведения отпуска. Всплеск предложений загородной недвижимости произошел по всей стране.

За последний год число домов, которые продаются в пригороде Уфы, выросло на 46,7%. Фото: Домклик

Накануне весны 2023 года в Башкортостане на продаже стояли больше 20 тысяч частных домов. По данным сервиса Домклик, число объявлений за последний год выросло на 46,7% — больше, чем в других городах с населением от миллиона человек!

ПЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ВЫБОРА ПОСЕЛКА

Конечно, выбирая поселок для приятной загородной жизни, хочется, чтобы там было все и сразу: продуманная инфраструктура, школы и садики, транспортное сообщение и удаленность от заводов. Но не всегда все складывается идеально. Рассмотрим по пунктам.

Экология. Это, пожалуй, самое важное. По данным Росприроднадзора, Уфа входит в десятку городов-загрязнителей. В самом городе и пригороде довольно много заводов, поэтому лучше изучить розу ветров. Например, самыми экологичными считаются восточное, северо-западное и юго-западное направления: Шакша, Иглино, Нагаево, Акбердино, Русский Юрмаш, Алексеевка, Михайлово.

Нагаевское направление считается одним из самых экологически чистых. Фото: Поселок «Елки», Домклик

Инфраструктура. Для комфортной жизни, особенно семье, необходимы детские сады, школы, магазины, больницы поблизости. Искать все это лучше не в СНТ, а в населенных пунктах в пригороде. По словам Алексея Матвеева, руководителя отдела продаж загородной недвижимости флагманского офиса «Самолет Плюс» в Уфе, 90% коттеджных поселков не обеспечены инфраструктурой.

Логистика. Когда ты живешь за городом, важно быстро и без пробок добираться в город по работе и другим делам. По данным портала общественного транспорта Башкирии, активнее всего общественный транспорт «бегает» в сторону Михайловки, 8 Марта, Демского района, аэропорта, а вот в Нагаево с этим непросто.

Коммуникации. Алексей Матвеев рекомендует заранее узнать, какие коммуникации проведены в поселок — газ, свет, вода. К тому же очень важно, налажены ли вывоз мусора и уборка дорог зимой.

Дороги. Изучите, обустроены ли подъездные пути и есть ли асфальтированная дорога. Иначе зимой и весной это может стать большой проблемой.

Подробнее о том, как выбрать поселок, что лучше, строить дом или купить готовый — читайте в журнале Домклик.

А ЧТО С ЦЕНАМИ?

В базе сервиса Домклик значится больше 200 поселков и СНТ в Уфе и пригороде, где можно купить дом. Кстати, в карточках поселков можно найти все важные для новоселов характеристики, генплан, реальные фотографии и актуальные объявления о продаже.

Цены сильно разнятся, так как зависят от удаленности поселка, типа и инфраструктуры. Самые доступные участки в СНТ — от 200 тыс. рублей, дома — от 2,5 млн рублей. В коттеджных поселках порядок цен выше.

Стоимость домов и таунхаусов в коттеджных поселках разнится. В Михайловке Green 2 таунхаусы — от 8,6 млн руб. Фото: Домклик

- На начало апреля цены на вторичном рынке оставались примерно на уровне прошлого года. В связи со спросом на загородную недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке, по мнению экспертов, к концу года цена за квадратный метр прирастет процентов на 10 – 15 минимум. Более того, есть спрос именно на загородную недвижимость в ценовом диапазоне до 6 млн рублей, чтобы заехать и жить. Но, к сожалению, таких вариантов очень мало, - комментирует Алексей Матвеев.

Мечтаете о переезде за город, но не хватает средств? Поможет ипотека, в том числе без первого взноса: в Сбере такую можно оформить под залог имеющейся квартиры.

Есть и другие программы для покупки земли и загородного дома — подобрать подходящую для себя может каждый.

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