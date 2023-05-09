В ГИБДД по Башкирии озвучили подробности ночного ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова

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В ночь на 9 мая в поселке Чишмы произошло ДТП, в котором погибла известная в Башкирии блогер, 33-летняя Диана Сафарова. Трое маленьких детей остались без матери.

Гибель Дианы Сафаровой в своих социальных сетях подтвердил ее родной дядя, эстрадный певец Анвар Нургалиев. Подробности смертельной аварии «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

По предварительным данным, ДТП произошло около 00:45 часов на улице Революционной в поселке Чишмы. 33-летняя женщина за рулем Honda Civic допустила наезд на забор и от полученных травм скончалась на месте. Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции начали разбирательство, возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим.

На фото: Диана Сафарова со своими детьми

- Выяснилось, что неподалеку от места аварии находится магазин «Абсолют» с работающей камерой наружного наблюдения. После просмотра записи сотрудники ГИБДД увидели, как Honda Civic обгоняет Toyota Camry. Сейчас выясняется причастность этого автомобиля к произошедшему. Водитель доставлен в отдел полиции, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.