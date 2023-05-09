Башкирский певец Анвар Нургалиев высказался о гибели в ДТП своей племянницы Дианы Сафаровой

Последнее фото Дианы Сафаровой (справа) в своих соцсетях опубликовал народный артист Башкирии Анвар Нургалиев. Фото: соцсети

В ночь на 9 мая 2023 года в ДТП в поселке Чишмы погибла известная блогер, 33-летняя Диана Сафарова. Она одна воспитывала троих детей, которые теперь остались без мамы.

Позднее о гибели родственницы высказался народный артист Башкирии Анвар Нургалиев. В своих соцсетях он сообщил, что прощание с Дианой Сафаровой пройдет завтра, 10 мая, в 10:00 по адресу: поселок Чишмы, переулок Восточный, 2.

- Сегодня в аварии оборвалась жизнь нашей Дианы. До сих пор не могу поверить. Эта потеря оказалась тяжелее, чем потеря мамы и папы. Трагически, в жуткой аварии, по вине пьяного преступника оборвалась жизнь моей племянницы, остались без мамы трое детишек, без дочери мама и папа, Диана была единственной кормилицей в их семье. Спи спокойно родная ты наша. Детишек вырастим, даст Бог, - написал на своей странице в соцсетях Анвар Нургалиев.

В причинах и обстоятельствах аварии, в которой погибла Диана Сафарова теперь разбираются сотрудники дорожной полиции. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, по предварительной версии, авария произошла поздно ночью на улице Революционной в Чишмах.

Диана ехала за рулем своего автомобиля Honda Civic из гостей. В какой-то момент машина влетела в забор, молодая женщина от полученных травм скончалась на месте. Есть версия, что ее на дороге подрезал автомобиль Toyota Camry, сейчас эту информацию проверяют сотрудники госавтоинспекции. Водителя нашли и доставили в отдел полиции.