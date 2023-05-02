«Мы до сих пор переживаем»: итоги одного из самых спорных сезонов «Салавата Юлаева» за последние годы

Фото: hcsalavat.ru

29 апреля завершилась последняя серия матчей плей-офф сезона КХЛ 2022/2023. Обладателем Кубка Гагарина вновь стал московский ЦСКА – клуб до последнего боролся за главный трофей с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» таким результатами похвастаться не смог, несмотря на второе место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного сезона. Да и вообще, весь год в клубе происходили достаточно неприятные вещи. Из-за травмы сезон пропустил мастеровитый с виду Джош Хо-Сэнг, в плей-офф команда сенсационно проиграла «Адмиралу», а вокруг бывших и нынешних игроков системы «Салавата Юлаева» ходили слухи о допинге и покупке военных билетов. Накануне в Уфе прошла итоговая пресс-конференция клуба, во время которой руководство команды высказало мнение о происходящих вещах.

ПОСТРОЕНИЕ КОМАНДЫ

После стремительного отъезда финских игроков весной 2022 года руководству клуба пришлось в экстренном порядке искать им замену. Для регулярного сезона команду выстроить удалось. Но вот в матчах на вылет тактика уже не сработала.

– Это тот случай, когда сложно дать однозначную оценку, – говорит генеральный директор клуба Ринат Баширов. – Если исходить из задач, которые мы ставили (построение команды и игры), мы считаем, что команда сыграла хорошо. Что касается плей-офф, надо признать, наши ожидания не оправдались. Наверное, мы были не полностью готовы. Команда только строится, для многих это было первым боевым опытом. Мы сделаем выводы и добьёмся лучших результатов в следующем сезоне.

При этом в команде обещают придерживаться сдержанной политики на трансферном рынке. Руководство явно не намеренно тратить деньги на игроков, которые не смогут показать свой потенциал в новом сезоне.

– Мы говорили, что должны сделать выводы. Какие-то решения придется, возможно, принимать намного быстрее. На трансферном рынке мы не спешим. Думаю, та работа, которую мы сейчас ведем, решит какую-то часть проблем. Мы постараемся не подвести тренеров по части формирования состава, – добавил спортивный функционер.

Примечательно, что в команде до сих пор нет должности генерального менеджера. Это руководитель, который берет на себя большую ответственность. Он ведет переговоры с агентами игроков и выискивает перспективную молодежь. Последним человеком с такой должностью в Уфе был Леонид Вайсфельд – в годы его работы собралась финская тройка команды. Сейчас обязанности по работе спортивного отдела клуб легли на плечи директоров команды и их подчиненных.

– Мы не можем сказать, что нас всё устраивает. Это направление будет усилено, – признался Ринат Баширов. – Уже в течение сезона мы приняли некоторые кадровые решения. Вопрос о введении должности генерального менеджера пока не решен, впереди совет директоров. Есть аргументы «за» и «против», но то, что спортивный блок будет усилен – точно.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ «АДМИРАЛУ»

Не могли во время пресс-конференции оставить без внимания и вылет команды в первом раунде плей-офф – в последний с «Салаватом Юлаевым» такое происходило еще в 2017 году в серии с «Ак Барсом». Неожиданно оказалось, что в 2023 году скромный по всем параметрам «Адмирал» может быть командой с претензией на Кубок Гагарина.

– Игра в плей-офф против «Адмирала» оставила горький осадок, мы до сих пор переживаем, – заявил главный тренер команды Виктор Козлов. – Нам, конечно же, хотелось лучше сыграть в матчах Кубка Гагарина. Что касается команды, то есть приятная динамика развития, особенно у молодых игроков.

Наставник уфимских хоккеистов также отмечает профессионализм отдельных игроков «Адмирала». В частности, голкипера и защитников.

– Если разбирать каждый матч по отдельности, то, за исключением двух игр, мы перебрасывали соперника. У нас было 99 голевых моментов, у соперника – 60, но мы свои шансы не реализовали. Отмечу хорошую игру голкипера моряков и действия защиты «Адмирала». Они не позволили нам использовать шансы в атаке, – отметил Козлов.

ПРО СОСТАВ

По правилам, контракты в сезоне КХЛ заканчиваются 30 апреля. В последние годы «Салават Юлаев» редко подписывают долгосрочные соглашения с игроками, поэтому в конце апреля клуб объявил о переподписании контрактов. Так, выступать за «Салават Юлаев» продолжат вратарь Илья Ежов, защитники Григорий Панин, Евгений Бирюков, а также нападающие Саша Хмелевски, Сергей Шмелев, Николай Кулемин и Глеб Кузьмин. В клубе говорят и о некой договоренности с Джошем Хо-Сэнгом, но официальной информации об этом трансфере пока нет.

Уже покинули команду вратарь Андрей Кареев, нападающие Александр Кадейкин, Владислав Картаев и защитники Райан Мерфи, Виктор Антипин, Шакир Мухамадуллин. Пожалуй, самыми неприятными потерями для «Салавата Юлаева» станут потери Кадейкина и Картаева – они играют на востребованных в КХЛ позициях центрфорвардов. Мухамадуллин из уфимского клуба, по условиям контракта, отправился в США, где успешно выступает в АХЛ за «Colorado Eagles» (фарм-клуб «San Jose Sharks» из НХЛ).