Фото: ХК «Салават Юлаев»

Башкирский ХК «Салават Юлаев» попрощался сразу с шестью игроками. Как уточнили в руководстве клуба, у игроков закончились контракты. Речь идет о вратаре Андрее Карееве, защитниках Викторе Антипине, Райане Мерфи и Шакире Мухамадуллине, а также нападающих Александре Кадейкине и Владиславе Картаеве.

Отмечается, что клуб горячо благодарит игроков за работу и, конечно, желает им успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Александр Кадекин провел в составе «СЮ» 5 сезонов, отыграв 327 матчей и набрав 179 (63+116) очков. А в прошлом сезоне нападающий и вовсе отличился, набрав 39 (13+26) очков и оформив свой первый хет-трик в КХЛ.