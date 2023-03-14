Виктор Козлов может потерять пост главного тренера «Салавата Юлаева» после провала в плей-офф

Сезон 2022/2023 для «Салавата» завершился обидным поражением от «Адмирала» в первом раунде плей-офф. Фото: ХК «Салават Юлаев»

По данным спортивных журналистов, Виктор Козлов может оставить пост главного тренера «Салавата Юлаев» после провальной игры команды в 1/4 финала Восточной конференции КХЛ. На прошлых выходных хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» проиграли в шестом матче владивостокскому «Адмиралу» и завершили выступление в плей-офф КХЛ. В серии до четырех побед подопечные Виктора Козлова уступили со счетом 2:4.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Салават» расположился на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Соперником «юлаевцев» стали хоккеисты «Адмирала», занявшие в «гладком» чемпионате 7-е место. Игры на вылет стартовали с 1 марта на льду «Уфа-Арены». В первом же матче подопечные Виктора Козлова потерпели поражение в дополнительное время – 1:2.

КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ СЕРИЯ

Во второй игре «Салават Юлаев» показал намного более уверенную игру и одержал победу со счетом 5:2. После этого серия продолжилась двумя матчами во Владивостоке. Номинальным фаворитом перед началом серии и даже после первого проигранного матча считался «Салават». Однако уже в третьем матче, проходившем на «Фетисов Арена» уфимцы проиграли в овертайме, а «дальневосточники» повели в серии со счетом 2:1.

В четвертой игре хоккеисты «Салавата» смогли одержать победу с минимальным преимуществом – 1:0. При счете 2:2 серия вернулась в Уфу. Переломным стал пятый матч, сыгранный на льду «Уфа-Арены» 9 марта 2023 года. Тогда «юлаевцы» потерпели поражение в дополнительное время со счетом 3:4 и оказались всего в шаге от вылета из плей-офф.

При счете в серии 3:2 в пользу «Адмирала» команды вновь отправились во Владивосток. В шестой игре серии «юлаевцы» сначала вышли вперед: ближе к концу первого периода отличился Александр Хмелевский. Но уже во втором периоде хоккеисты дальневосточной команды менее чем за четыре минуты сравняли счет и вышли вперед. Шайбы забросили Павел Шэн и Иван Емец.

В третьем игровом отрезке дубль Хмелевского восстановил равенство, на большее игроков «Салавата Юлаева» не хватило. Точку в матче и в серии поставил гол нападающего «Адмирала» Антона Берлева. Итог – 3:2 в матче и 4:2 в серии в пользу команды из «Владивостока».

Уфимский «Салават Юлаев» вылетает из розыгрыша Кубка Гагарина, а «Адмирал» сразится с «Ак Барсом» за выход в финал Восточной конференции.

ИТОГИ И СЛУХИ

После завершения шестого матча серии наставник «юлаевцев» Виктор Козлов в беседе с клубной пресс-службой отметил «феноменальную» игру голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова и подвел промежуточные итоги сезона.

- Матчи складывались нелогично, залетали нелогичные голы. Ссылаться на это я не буду. Обидно, что так рано закончили сезон. Для нас он был неплохой - по тому, как все складывалось, - заявил главный тренер «Салавата».

По информации издания «Спорт-Экспресс» Виктор Козлов покинет должность по истечении контракта. На данный момент это лишь слухи, но не стоит забывать, что контракт с клубом у него подписан по схеме 1+1. То есть по результатам сезона 2022/2023 должны было принять решение о его продлении. Вылет в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина явно не тот результат, которого ожидали болельщики и руководство клуба.

По итогам шестого матча в всей серии в целом высказался также нападающий «Салавата» Александр Хмелевский. Именно он стал главой звездой короткого для команды плей-офф-2023, набрав за 6 матчей 5 очков.

- У нас был неполный состав, были травмированные. Все молодцы, здорово бились. Мы выстояли, когда нам забили, вернулись в игру. Горжусь ребятами, которые играли до конца. Выводы сейчас делать тяжело. Мы поздно делали то, что необходимо, - заявил нападающий.

К слову, накануне «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Александром Хмелевским. В первом же сезоне он сыграл за «юлаевцев» 73 матча в которых набрал 53 очка (30+23) по системе гол+пас и отметился показателем полезности +12.