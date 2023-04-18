Куница, клоун и даже повариха! Самые необычные и странные памятники, установленные на улицах Уфы

После установки фигурки куницы перед ГКЗ «Башкортостан», некоторые горожане попросили мэрию больше не устанавливать ничего подобного. Фото: Рустем Ахунов

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Вспоминаем, какие необычные и порой странные памятники есть в Уфе и где они расположены.

За последние несколько лет башкирскую столицу наводнили многочисленные арт-объекты или композиции из пластика, отношение к которым можно назвать противоречивым. Одни уфимцам полюбились, другие встретили прохладно, третьи – с нескрываемым отвращением. В любом случае, сегодня в разных районах башкирской столицы целая «армия» фигурок, установленных в многолюдных местах. Мы решили вспомнить самые интересные и необычные из них.

Некоторые арт-объекты устанавливались как «памятники» каким-либо профессиям. Проще говоря, эти фигуры – собирательный образ представителя той или иной сферы деятельности.

Одним из первых таких арт-объектов в новейшей истории Уфы стал «памятник дворнику», установленный на остановке «Фирма Мир» на проспекте Октября. Поставили его еще в 2007 году, автором арт-объекта стал скульптор Халит Галиуллин.

Один из самых первых необычных арт-объектов Уфы - памятник дворнику. Появился в 2007 году Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В центре Уфы, на улице Мустая Карима три года назад появился памятник… клещу. Напротив магазина «Посольство Уральских гор» была установлена небольшая серебряная фигурка на постаменте. Авторы назвали арт-объект «Клещ Валера» и пояснили: он должен напомнить всем, что не бывает плохих или хороших зверей. А еще надо бы поставить прививку от клещевого энцефалита.

В 2020 году в центре Уфы появился памятник клещу. Фото: vk.com/extremejewelry

Еще одни арт-объект, мнения горожан о котором разделились – фигурка символа Уфы - куницы. Поначалу ее установили на остановке «Гостиница Башкирия» на улице Ленина, затем убрали к Башкирскому театру оперы и балета и снова вернули на прежнее место. Многие эстеты сразу же окрестили куницу «упоротой» и насмехались над ее внешним видом. Но у арт-объекта нашлось довольно много почитателей среди любителей селфи.

Некоторым горожанам понравилась скульптура куницы, установленная на остановке «Гостиница Башкирия». Фото: администрация Кировского района Уфы

Недавно в Уфе открыли памятник школьному повару. Скульптуру, представляющую собой повариху школьной столовой и юной ученицы, установили около школы №35 на улице Мажита Гафури. На постаменте довольно необычного арт-объекта начертали девиз: «Ешь, Учись, Расти». Как пояснили авторы идеи, этот памятник – признание заслуг всех поваров школьных столовых страны.

Памятник школьному повару появился около уфимской школы №35. Фото: телеканал «Вся Уфа»

Некоторое время перед уфимским Госцирком стоял памятник клоуну Карандашу, который многие горожане окрестили «ужасающим». Чуть позже фигуру перевезли в один из дворов в микрорайоне Сипайлово, но по слухам его убрали и оттуда. Где сейчас Карандаш с собачкой, сказать сложно.

На фото: памятник клоуну Карандашу с собачкой, когда он располагался еще перед Госцирком. Фото: соцсети

Бурю негодования от эстетов получил в свой адрес арт-объект, известный как «памятник многодетной семье». Установили его без малого шесть лет назад на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова, прямо напротив ТЦ «Мир». Композиция состоит из фигур двоих родителей и троих детей в натуральную величину.

На перекрестке проспекта Октября и Бессонова стоит памятник многодетной семье. Фото: администрация Советского района Уфы

Главной претензией критиков был внешний вид фигур – их называли пугающими и жутковатыми. Несколько раз арт-объект перекрашивали, а однажды зимой кто-то из горожан в шутку надел на скульптуры шапки и шарфы. Ведь на улице мороз, а они всегда в легкой летней одежде.