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Общество22 октября 2022 15:06

В Уфе открыли первый в России памятник школьному повару

Скульптура появилась около школы №35 на улице Гафури
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: телеканал «Вся Уфа»

Фото: телеканал «Вся Уфа»

Сегодня, 22 октября, около школы №35 на улице Мажита Гафури в Уфе появился необычный памятник – скульптура в честь школьного повара. Это первый подобный объект в нашей стране. В торжественной церемонии открытии памятника принимал участие министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

В своих соцсетях министр отметил, что всего в республике в сфере детского питания трудятся более 5,5 тысяч человек, который кормят более 360 тысяч детей. Скульптура в честь школьного повара работы скульптора Андрея Асерьянца вместе с постаментом около трех метров в высоту, вест арт-объект около 350 кг. Композиция выполнена из металла.

- Появление памятника, в первую очередь, призвано повысить престиж профессии школьного повара. Скульптура построена благодаря инициативе Центра детского и диетического питания, - написал в своих соцсетях министр торговли и услуг Башкирии.