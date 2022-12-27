Пять уроженцев Башкирии в 2022 году стали Героями России. Рассказываем об их подвигах

Гвардии Майор Борис Дудко по возвращении в родную республику был награжден еще и орденом Шаймуратова. Фото: пресс-служба главы РБ

Пятеро уроженцев Башкирии в 2022 году были удостоены звания Герой России и награждены «Золотой Звездой». Трое из них представлены к награде посмертно.

В ходе специальной военной операции на Украине пятеро бойцов из Башкирии проявили героизм при выполнении боевых задач и были удостоены звания Героя России. Троих из них посмертно. Рассказываем, что о них известно.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ ПОСМЕРТНО

Звание Героя России посмертно было присвоено гвардии прапорщику, уроженцу Абзелиловского района Башкирии Тамерлану Ильгамову. Он погиб 4 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Известно, что он командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. В день гибели его подразделение вступило в ракетный бой.

В честь Тамерлана Ильгамова в его родной школе открыли мемориальную доску. Фото: пресс-служба главы РБ

Как сообщали ранее в пресс-службе главы Башкирии, в тот злополучный день боевой расчет Тамерлана Ильгамова поразил девять ракет противника. После того, как весь боекомплект был израсходован, он вместе с товарищами решил сменить позицию, но в этот момент две ракеты попали в их зенитный комплекс. Гвардии прапорщик погиб вместе с сослуживцами. Благодаря действиям Ильгамова российские войска смогли избежать значительных потерь. За мужество и героизм ему посмертно было присвоено звание Героя России.

Тамерлан Ильгамов командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. Фото: пресс-служба главы РБ

1 августа 2022 года «Золотую Звезду» родителям Тамерлана Ильгамова вручил глава Башкирии Радий Хабиров. 1 сентября на стене его родной школы в селе Аскарово была открыта мемориальная доска в честь Героя России. Воинскую службу он начал еще в 2012 году и после прохождения срочной службы заключил контракт. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Сирии, а с началом СВО отправился на Украину. Создать собственную семью Тамерлан так и не успел.

ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГА

Еще один Герой России из Башкирии, удостоенный этого звания посмертно – уроженец села Старый Варяш Янаульского района Игорь Насибуллин. В свои 26 лет старший лейтенант Насибуллин командовал танковой ротой 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии.

Родился Игорь Насибуллин в семье военного, учился в сельской школе. По окончании поступил в Казанское высшее танковое училище, которое окончил в 2017 году.

Звезду Героя родителям Игоря Насибуллина вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Фото: пресс-служба главы РБ

Танковая рота старшего лейтенанта Насибуллина с первых дней участвовала в специальной военной операции, с боями прошла Балаклею, Гусаровку и Изюм. 29 марта 2022 года боевая машина, в которой находился Игорь, получила прямое попадание противотанковой ракеты. Экипаж был контужен, танк загорелся. Покинув полыхающий танк, бойцы оказались под минометным обстрелом. Вытаскивая из кабины наводчика-оператора, Игорь Насибуллин получил огнестрельное ранение и погиб.

1 сентября 2022 года в школе села Старый Варяш была открыта мемориальная доска в честь Героя России Игоря Насибуллина. По решению сельсовета Старого Варяша и при поддержке местных жителей, улица Парковая будет переименована в его честь.

Игорь Насибуллин погиб, спасая сослуживцев из горящего танка. Фото: пресс-служба главы РБ

НАКРЫЛ ГРАНАТУ

В самом начале спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб уроженец Уфы Максим Серафимов. Он окончил школу №40 в 2013 году и тогда же поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году был направлен в войсковую часть города Псков.

27 февраля 2022 году гвардии старший лейтенант Максим Серафимов в составе разведывательного отряда попал под шквальный огонь противника. Подразделение под командованием уфимца уничтожило 30 противников, бронетранспортер и более 10 часов удерживало оборону захваченного здания. При очередной попытке штурма здания, одна из гранат упала в двух метрах от офицера. Он накрыл ее своим телом и спас сослуживцев ценой собственной жизни.

Имя Максима Серафимова присвоили его родной школе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Школе №40 в Уфе и парку «Патриот» в Чишминском районе Башкирии присвоено звание Героя России Максима Серафимова.

ГЕРОИ ПРИ ЖИЗНИ

Двое уроженцев Башкирии получили «Золотую Звезду» Героя России при жизни.

20 декабря 2022 года Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя старшему лейтенанту Степану Белову. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Степан Белов родом из города Октябрьский. Он, также как и Игорь Насибуллин, выпускник Казанского танкового училища. Служит наводчиком-оператором танка и продолжает выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Старший лейтенант Степан Белов получил Звезду Героя России лично от президента Владимира Путина

Боевое подразделение, в котором служит Степан Белов участвовало в боях в Харьковской области. За решительные действия на этом направлении он был награжден медалью Суворова. Слаженные действия танковой роты, в составе которой выполняет задачи экипаж Белова, позволили уничтожить 20 танков, 9 БМП, опорные и командные пункты противника.

Недавно звания Героя России был удостоен еще один уроженец Башкирии, гвардии майор Борис Дудко. «Золотую Звезду» ему также лично вручил Президент России Владимир Путин.

Гвардии майор Борис Дудко служит в заместителем командира танкового батальона. Фото: пресс-служба главы РБ

Борис Дудко случит в чине заместителя командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Накануне он приехал в отпуск в Башкирию и получил из рук главы республики еще одну награду – Орден генерала Шаймуратова.