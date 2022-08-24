Парку в Башкирии присвоили имя Максима Серафимова, погибшего в спецоперации на Украине

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Военно-патриотическому парку «Патриот» в Башкирии присвоили имя Максима Серафимова из Уфы, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее постановление 23 августа подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В документе сказано, что мероприятия по присвоению парку имени Серафимова будет финансироваться за счет средств министерства образования Башкирии. Контроль за исполнением постановления возложен на первого вице-премьера Азата Бадранова.

Погибшему в спецоперации Максиму Серафимову было 27 лет. Он учился в уфимском центре образования №40. В свободное время занимался греко-римской борьбой. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году его направили в войсковую часть Пскова.

Прощание с Серафимовым состоялось в июне в Уфе. Его посмертно удостоили орденом генерала Шаймуратова и званием Героя России.