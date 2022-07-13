В Башкирии простились с погибшим в спецоперации на Украине Тамерланом Ильгамовым

фото: vk.com // Ильдар Нафиков

В Абзелиловском районе Башкирии простились с гвардии прапорщиком Тамерланом Ильгамовым, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине 4 июля. Об этом в своих соцсетях 13 июля сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков.

– Неизмерима и велика боль утраты для всех абзелиловцев. Светлую память об этом простом и честном парне мы навсегда сохраним в наших сердцах, донесем и до наших потомков, – написал чиновник.

Ильгамов учился в гимназии имени Кусимова. Учителя вспоминают его как «отзывчивого жизнерадостного парня, который всегда был готов прийти на помощь другим». В 2011 году Тамерлан поступил на юрфак Сибайского филиала Башкирского государственного университета. По личной инициативе в декабре 2012 год его призвали на военную службу. Спустя два года он подписал контракт.

Одновременно с военной службой Ильгамов обучался в Серноводском аграрно–технологическом колледже по специальности «механизация сельского хозяйства» и в 2019 году успешно завершил обучение. Свою семью Тамерлан так и не успел создать.