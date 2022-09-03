Офицер из Башкирии Игорь Насибуллин стал Героем России. Что известно о его подвиге

В семье Насибуллинных все мужчины - военные

Офицер из Башкирии Игорь Насибуллин получил звание Герой России. Командир танковой роты до последней минуты своей жизни остался преданным присяге, Родине и воинскому долгу, а погиб, спасая своих товарищей. Ему было всего 26 лет. История его жизни, любви и службы достойна экранизации. Совместно с журналистами газеты «Янаульские зори» мы узнали ранее неизвестные подробности

ПОСТАРАЮСЬ ДОГНАТЬ ТЕБЯ, БРАТ

В семье Насибуллинных все мужчины - военные. Его отец Леонид Вильмиярович поколесил по всему бывшему союзу, дослужился до майора и вышел в отставку с полной грудью медалей. Он с семьей остался жить на своей малой родине в селе Старый Варяш Янаульского района.

О своем будущем Игорь задумался после того, как в Суворовское военное училище поступил его старший брал Александр.

- Как-то пришел со школы и говорит: «Папа, сделай мне турник, хочу подтягиваться». Ростом он был в классе самым маленьким. А брат ему рассказывал, что для поступления в военное училище нужна хорошая спортивная подготовка, - рассказывает его мама Роза Хабибзяновна.

Старший брат Александр, рассказывает, Игорь всегда гордился тем, что продолжает военную династию.

- Когда он окончил Казанское училище и получил звание лейтенанта, на тот момент я уже был капитаном. «Постараюсь в скором времени догнать тебя, брат, ну и потом отца», - улыбался он. - Мы с братом всегда стремились дослужиться до звания не ниже отцовского, - вспоминает он.

Все запомнят его как статного, аккуратного, глубоко порядочного офицера

СПАС РОТУ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Танковая рота, которой командовал Игорь Насибуллин принимала участие в освобождении города Балаклея, поселка Гусаровка, города Изюм. В преставлении к награде командование подробно описывает все предшествовавшие события. Во время одного из боев в танк старшего лейтенанта попало три противотанковых гранты, но он продолжил бой, уничтожил четыре танка, две боевые машины пехоты противника, а также большое количество Украинских националистов. В другом – его креативность и решительные действия помогли уничтожить восемь танков, десять боевых машин пехоты, двенадцать расчетов противотанковых управляемых ракет, а также обратили в бегство две механизированные роты противника.

29 марта рота старшего лейтенанта Насибуллина вела бой. Офицер прикрывал своим танком эвакуацию тяжелораненых военнослужащих, подставляя под выстрелы лобовую броню. Всех удалось спасти, но танк офицера получил четыре прямых попадания и экипаж был контужен.

«При очередной атаке противника танк офицера, получив прямое попадание противотанковой управляемой ракетой, был обездвижен и загорелся. Экипаж покидая горящую машину, попал под минометный обстрел. Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, офицер получил огнестрельное ранение в шею не совместимое с жизнью», - написано в представлении к награде.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, командующий войсками Западного военного представили Игоря Насибуллина к званию Герой Российской Федерации (посмертно).

СОБИРАЛИСЬ ЛЕТОМ СЫГРАТЬ СВАДЬБУ

На Новый год у Игоря и его возлюбленной Нины состоялась помолвка. Ее провели по всем традициям и обычаям. Подготовка к свадьбе шла полным ходом, сыграть ее хотели этим летом.

На Новый год у Игоря и его возлюбленной Нины состоялась помолвка

Они познакомились три года назад на службе. Нина тогда работала в части психологом.

- Сложно было не обратить на него внимания: статный, аккуратный, глубоко порядочный офицер. Уже в первых порах нашего знакомства я в нем разглядела те качества, которые хотела бы видеть в своем будущем муже. Он был добрый, заботливый, вежливый, очень воспитанный. На службе не злоупотреблял своим положением, всех уважал, помогал, был человеком чести и слова. Если он дал обещание, значит, сделает любой ценой. Маме Розе и мне он всегда говорил: «Любимые мои, пока Игорь на службе, спите спокойно», - рассказывает она.

Для Нины смерть Игоря стала вторым ударом. В день, когда хоронили героя она в Белгороде прощалась с братом, также погибшим на Украине. Спецоперация забрала у нее двух самых родных людей.

Прощание с Игорем состоялось в Янауле. Офицера похоронили со всеми воинскими почестями на родине его родителей.

- Он погиб как герой, защищая нашу Родину, нас с вами. Он не мог поступить иначе, и не хотел этого. И погиб Игорь не зря! Придет время, поймут все это и те, кто еще не осознал происходящее сейчас, и если у них хватит смелости, попросят прощения за свои сомнения, - говорит брат героя Александр.