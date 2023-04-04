Изувеченного топором 12-летнего мальчика из Башкирии подключили к аппарату ИВЛ

В Стерлибашевском районе Башкирии 12-летнего мальчика, которого топором едва не зарубил муж его сестры, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких Фото: Олег УКЛАДОВ

В Стерлибашевском районе Башкирии 12-летнего мальчика, которого топором едва не зарубил муж его сестры, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Уфа» 4 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохаранения Башк

Напомним, ребенок стал жертвой конфликта с 27-летним мужем своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой мужчина постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля он зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. Подозреваемый после содеянного попытался покончить с собой (ему помешали родственники), а затем скрылся с места преступления и упал по дороге упал в обморок. Его нашли и доставили в больницу люди, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о покушении на убийство и находится под стражей.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые ранения рук и ног. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице его оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи РДКБ. Столичные медики уехали оттуда только в восемь часов утра.