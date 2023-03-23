Фото: МЧС РБ

В ночь на 21 марта в селе Тирлянский, что в Белорецком районе Башкирии, произошло жуткое ДТП. 17-летний парень решил прокатить на отцовской машине пятерых малолетних друзей, но не справился с управлением и влетел в попутный УАЗ. Водитель погиб, остальные подростки сейчас находятся в тяжелом состоянии на больничных койках. Что известно о ребятах, разбившихся в аварии, выясняла «Комсомолка».

«НАВСЕГДА МОЛОДОЙ»

Напомним, что авария произошла около 00.50 на улице Советской. Шестеро подростков – 14-летние Кристина Т., Алия З. и Анна С. (все имена совершеннолетних здесь и далее изменены – Ред.), 17-летний Константин Т., его закадычный друг 16-летний Влад З. и 17-летний знакомый Антон В., как обычно, коротали вечер в своей компании. Все из одного села, учатся в одной школе, лишь только Константин выпустился на год раньше и поступил в колледж.

Фото: МЧС РБ

По предварительным данным, ребята распивали алкоголь – парни, что покрепче, девочки предпочли слабоалкогольные напитки. Уже позже, изрядно навеселе, молодые люди решили покататься по ночному селу. 17-летний Костя вспомнил, что его отец не прячет ключи от машины, и предложил воспользоваться транспортом, пока родители спят. Впрочем, судя по многочисленным фотографиям, который выкладывал у себя на странице, 17-летний парень и раньше регулярно садился за руль. На фотографиях Костя и его друзья (которые в роковую ночь также находились с ним в салоне) часто позируют на фоне злополучной «десятки». У его лучшего друга на страничке в соцсетях красуется статус «Зависаем ночью, сделай лицо попроще». Да и группы по купле-продаже подержанных отечественных легковушек намекают на то, что машину парень мог приобрести на собственные сбережения.

Как бы там ни было, ночные забавы для ребят закончились очень печально. На главной сельской улице молодой водитель не справился с управлением и влетел в попутный УАЗ. Старенькая «десятка» буквально превратилась в груду искореженного металла – Константин погиб на месте, а его друзей спасателям пришлось доставать из разбитой машины с помощью спецтехники. Сейчас ребята находятся с тяжелыми травмами и переломами в больнице. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. 28-летний водитель УАЗа не пострадал – экспертиза показала, что на момент аварии он был совершенно трезв. Впрочем, как уточнили в региональном МВД, его тоже привлекут к ответственности, поскольку его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

- Как же так, брат. Мы же всегда были вместе, столько планов было на будущее, мечтали, как будем проводить весело лето. Спи спокойно, - соболезнуют погибшему парню его друзья и знакомые.

- Статус роковой у него был: «Навсегда молодой». Так и сбылось, - не могут поверить в случившееся односельчане.

Фото: МЧС РБ

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Следователем назначена транспортно-трасологическая экспертиза. У погибшего изъята кровь на химико-токсикологическое исследование для определения состояния опьянения, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также к расследованию уголовного дела подключилась и региональная прокуратура. На место аварии лично выезжал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов, чтобы координировать действия правоохранительных органов. Также надзорное ведомство намерено провести проверку деятельности местных органов, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений, совершенных подростками. В ходе проверки предстоит выяснить, почему дети гуляли одни ночью и распивали алкоголь.

ПЬЯНАЯ АВАРИЯ В САМОМ ТРЕЗВОМ СЕЛЕ?

По иронии судьбы, в 2021 году село Тирлянский, где произошла авария, победило в республиканском конкурсе «Трезвое село». Именно в этом населенном пункте, по мнению жюри, проживают люди, которые борются за здоровый образ жизни путем отказа от алкогольных напитков. Впрочем, как считают местные жители, далеко не все следуют этим правилам. Например, очень часто молодые люди и даже несовершеннолетние подростки распивают алкоголь, после чего садятся за руль и гоняют по сельским улицам, создавая аварийные ситуации. Вот и закономерный итог.

- Для Тирляна это уже нормой стала, без прав за руль. Или пьяными за руль, - возмущается Ольга А.

В свою очередь, глава Белорецкого района, где и произошло ДТП, Андрей Иванюта на своей странице в соцсетях выступил с предостережением.

- Хочу обратиться ко всем родителям. Пожалуйста, следите за своими детьми, за их времяпрепровождением, не упускайте их из-под контроля, ставьте разумные границы их свободного времени. Ночью несовершеннолетние должны находиться дома, - написал чиновник.