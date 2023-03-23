МВД Башкирии возбудило уголовное дело из-за ДТП, в котором разбились шестеро подростков

фото: прокуратура РБ

МВД Башкирии возбудило уголовное дело из-за ДТП в Белорецком районе, где разбились шестеро подростков, один из которых погиб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, авария случилась ночью 23 марта в селе Тирлянский. На улице Советской ВАЗ-2110, в котором находились подростки, врезался в попутный УАЗ. Управлявший легковушкой 17-летний юноша от полученных травм скончался на месте происшествия. Его друзья – три 14-летние девушки и парни 16 и 17 лет – серьезно пострадали и были госпитализированы. Известно, что погибший взял ключи от авто своего отца без спроса.

– В настоящее время по факту ДТП следственным подразделением Отдела МВД России по Белорецкому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, – передали в полиции.

Там добавили, что к ответственно будет привлечен и 28-летний водитель УАЗа, поскольку его автомобиль не был зарегистрирован.

Следователи МВД назначили транспортно-трасологическую экспертизу. У погибшего изъяли кровь, чтобы определить, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.