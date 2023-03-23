СК Башкирии запросил материалы о ДТП, в котором один подросток погиб и пятеро пострадали

фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии запросил у МВД материалы об автоаварии в Белорецком районе, где один подросток погиб и пятеро пострадали. Ведомство подало соответствующее ходатайство перед местным прокурором.

Напомним, ДТП произошло ночью 23 марта в селе Тирлянский. На улице Советской 17-летний парень за рулем ВАЗ-2110 врезался в движущийся впереди УАЗ. Подросток от полученных травм скончался на месте. На пассажирских сиденьях у него находились несовершеннолетние друзья: трое 14-летних девушек и юноши 16 и 17 лет. Они получили различные травмы и были госпитализированы. 28-водитель УАЗ не получил. Ранее ГИБДД сообщила о том, что у погибшего взяли кровь, чтобы провести анализ на состояние алкогольного опьянения.

Напомним, свою проверку по факту инцидента начала и региональная прокуратура. Надзорное ведомство намерено дать оценку местным органам опеки.