Пятеро подростков пострадали и еще один погиб при ДТП с ВАЗ-2110 и УАЗ в Башкирии

фото: МЧС РБ

Ночью 23 марта при ДТП в Белорецком районе Башкирии пятеро подростков пострадали и еще один погиб. Об этом сообщили в региональных МЧС и прокуратуре.

Автоавария произошла около 00:50 в селе Тирлянский на улице Советской. Там ВАЗ-2110 врезался в попутный УАЗ. Все несовершеннолетние находились в салоне «десятки»: управлял машиной 17-летний юноша – он скончался на месте происшествия.

фото: МЧС РБ

На пассажирских местах легковушки сидели пять подростков: три девочки 14 лет и двое парней 16 и 17 лет. Выбраться из искореженного автомобиля им помогли спасатели. Все несовершеннолетние получили травмы и были госпитализированы в местную центральную районную больницу, среди них двое в тяжелом состоянии. Уточняется, что находившиеся в УАЗ два человека не пострадали.

фото: МЧС РБ

- У погибшего изъята кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения, - передали в региональной ГИБДД.

В дорожной полиции уточнили, что погибший несовершеннолетний взял автомобиль отца без спроса. Со ссылкой на очевидцев издание «Башинформ» сообщило, что пострадавшие девушки пили пиво, а молодые люди напитки покрепче.

Причину происшествия устанавливает ГИБДД. Прокуратура тем временем организовала проверку по факту инцидента. Ведомство даст оценку работе местных органов опеки, «в задачи которых входит своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении и без надзора». Также сейчас проводится доследственная проверка.