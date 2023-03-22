«На стене затряслись медали и полотенца задвигались!»: как уфимцы почувствовали эхо землетрясения в Афганистане

Всего за вечер 21 марта в Управление гражданской защиты по Уфе обратились жильцы пяти домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 21 марта жители пяти многоэтажек в Уфе почувствовали странные толчки. Как позже выяснилось, до столицы Башкирии докатились отголоски землетрясения магнитудой 6,8 баллов, произошедшего в Афганистане. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане, Узбекистане и Казахстане. В беседе с «Комсомолкой» уфимцы рассказали, как все происходило, и было ли им страшно.

«В ВАННОЙ КОЛЫХАЛИСЬ ПОЛОТЕНЦА, А НА СТЕНЕ КАЧАЛИСЬ МЕДАЛИ»

Как уточнили в Управлении гражданской защиты по Уфе, звонки с жалобами на сейсмическую активность начали поступать в период с 21.56 до 22.05. Больше всего досталось жильцам верхних этажей многоэтажек по адресам Дорофеева, 3/2, Комсомольской, 27/3. проспекте Октября, 18/3, Жукова, 17 и Российской, 163а. Горожане жаловались, что в квартирах вибрирует мебель, раскачиваются люстрах, а вода в аквариумах покрылась рябью.

– По указанным адресам выезжали сотрудники Управления гражданской защиты и Управления жилищного хозяйства столицы. При визуальном осмотре не выявлено нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий, – рассказали в пресс-службе аварийного ведомства.

Впрочем, не только жители этих домов ощутили отголоски подземных толчков. Например, уфимец Гамил Шамсутдинов почувствовал странную вибрацию, когда ехал в машине.

- Примерно около 10 часов вечера я на своем грузовом автомобиле ехал в районе Новомостовой. Неожиданно мне показалось, что машину начало трясти, хотя на дорогах не было выбоин. Я подумал, что у меня поднялось давление, закружилась голова – отсюда такие странные ощущение. Однако уже через минуту-две все пришло в норму. А уже утром я узнал, что из-за землетрясения в Афганистане немного потрясло и Уфу. А вот мои коллеги ничего не почувствовали, - рассказывает Гамил Шамсутдинов.

Уфимка Вера Андреева проживает в Деме и тоже вечером 21 марта ощущала небольшую сейсмическую активность.

- Я проживаю на 11 этаже. Примерно около 10 вечера я находилась в ванной и вдруг заметила, что полотенца двигаются, будто дует слабый ветерок. Сначала я все списала на давление, но когда вышла из ванной, сын рассказал, что у него на стене тряслись медали. Вообще было довольно жутко, но мы никуда не стали звонить. Все быстро закончилось, поэтому мы спокойно легли спать, - рассказывает уфимка.

«МОЖЕТ, ПРОСТО У КОГО-ТО ХОРОШЕЕ ВООБРАЖЕНИЕ?»

Удивительно, но абсолютное большинство уфимцев действительно не почувствовало никаких толчков или колебаний. Даже те, которые проживают в соседних подъездах домов, удивляются – неужели они все проспали, или просто у кого-то хорошее воображение?

- Смешно. Российская, 163а, 163б, 163в — это один большой дом, я там живу. В левой части дома почувствовали, а в правой нет. Происходило волнение воды в аквариуме - приехали спасатели! – удивляется Катерина К.

- Очень странно. Живу в центре города, на 23 этаже – ничего не шаталось, не колыхалось, не тряслось. Видимо, очень устойчивый у нас дом, - недоумевает Андрей Т.

Многие уфимцы отмечают, что в 2018 году, когда до Уфы, Белорецкого и Салаватского района докатились отголоски землетрясения магнитудой 5,6 баллов в городе Катав-Ивановск (Челябинская область, 133 км от Уфы – Ред.), толчки и колебания были гораздо ощутимее.

- Вчера я не ощущала землетрясения, а вот в 2018 году ощутила в полной мере, будто в колыбели качало, - вспоминает Влада Ш. - Ночью проснулась и испугалась. Сначала подумала, что это меня штормит, думала с головой что-то, но, когда увидела, что штора качается и я сама сдвигаюсь, поняла, что еще не сошла с ума. А утром прочитала в новостях и еще раз удостоверилась, что со мной все в порядке, и это был не сон.

- Да уж, в 2018 в 3 часа ночи все прекрасно ощущалось. Живу на третьем этаже – так и стекла звенели, и межкомнатные двери, и всякие подвесные штуки вовсю раскачивались. Вот тогда было страшно. А вчерашние толчки даже и не заметила, - вторит Раушания Б.

ПОЧЕМУ ОДНИ ЧУВСТВУЮТ ТОЛЧКИ, А ДРУГИЕ НЕТ?

Тогда же в беседе с «Комсомолкой» архитектор Анастасия Седунова рассказала, почему жильцы одних домов чувствуют толчки, а другие спят себе спокойно.

- Во многом все зависит от конструктивной основы зданий и давности постройки, а также от грунта, на котором стоит здание. Например, восприятие толчков в панельном доме, построенном в 50-х годах, будет отличаться от восприятия толчков в той же «панельке», но построенной в 80-х годах, и уж тем более – от монолитных каркасов новостроек. Многое зависит от конструктивного каркаса – кирпич или монолит разной высотности. При проектировании современных зданий всегда учитываются возможные природные катаклизмы, поэтому конструкция хоть и может двигаться, но без разрушительных последствий. А вот за постройки прошлого века, увы, никто сейчас ручаться не может. Так что, отвечая на вопрос, почему в разных домах жители ощущали толчки по-разному, нужно выделить два фактора: давность и конструкцию здания, а также учитывать неравномерность самого процесса землетрясения и подземных толчков, - объяснила тогда нам эксперт.

О причинах и последствиях афтершоков афганского землетрясения в Уфе позже обещали дать свой комментарий специалисты. В УГЗ по Уфе уточнили, что пока вся информация на этот счет только собирается и изучается.