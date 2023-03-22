Вечером 21 марта в жилых домах Уфы заметили сейсмическую активность

фото: УГЗ

Вчера вечером, 21 марта, в пяти жилых домах Уфы заметили сейсмическую активность. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Как уточнили в аварийном ведомстве, информация о сейсмических явлениях поступила в период с 21:56 до 22:05 в домах на Дорофеева, 3/2, Комсомольской, 27/3. проспекте Октября, 18/3, Жукова, 17 и Российской, 163а. Жильцы верхних этажей заметили вибрацию мебели, раскачивание люстры и волнение воды в аквариумах.

– По указанным адресам выезжали сотрудники Управления гражданской защиты и Управления жилищного хозяйства столицы. При визуальном осмотре не выявлено нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий, – передали в УГЗ.

По предварительной данным, сейсмическая активность возникла из-за землетрясения, которое произошло в Афганистане. Точную причину назовут специалисты.