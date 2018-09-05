«Проснулась от толчков»: в Башкирии случилось землетрясение

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-05T11:32:21+03:00

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Рано утром 5 сентября на Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр находился примерно в 133 километрах от Уфы – в городе Катав-Ивановске. Однако подземные толчки ощутили не только жители Челябинской, но и Свердловской области и Башкирии. Сообщения о сильной тряске поступали из Уфы, Белорецкого и Салаватского районов. По данным геодезистов, в Башкирии магнитуда землетрясения достигла 3,8 баллов.

Как сообщили в управлении МЧС по Башкирии, разрушений зданий и инфраструктуры нет, как, впрочем, и пострадавших. Сейчас спасатели организовали работу 16-ти рабочих групп, которые проверяют на целостность социально-значимые объекты и жилые дома. Отмечается, что перебои в газо-, электро- и водоснабжении отсутствуют. Ведомство настоятельно просит горожан не поднимать панику, ведь никакой угрозы жизни населения нет.

Эпицентр землетрясения

ПОШЛИ ТРЕЩИНЫ И ОСЫПАЛАСЬ ШТУКАТУРКА

Землетрясение произошло около четырех утра. Проснувшиеся от тряски горожане сначала даже не поняли, что происходит.

- В Сипайлово довольно сильно трясло. У меня панельный девятиэтажный дом, я был на 4 этаже. Подумал вначале, что кто-то кровать качает. Протёр глаза - никого рядом нет. Когда уже встал, понял, что в доме всё качается, и двери скрипят, и сигнализация на улице играет у машин. Пробежали мурашки по телу. Представляю, как качало тех, кто живёт на высоких этажах, - рассказал читатель «КП – Уфа» Айрат Аюпов.

В некоторых домах образовались трещины от сильных толчков.

- Я проснулся в четыре часа утра от того, что моя кровать трясется и подпрыгивает, - рассказывает 73-летний уфимец Василий С. – Я живу в Черниковке, на улице Калинина, 73. Конечно, тут же выбежал в подъезд, там уже столпились соседи. Все кричат о землетрясении на Урале, что может повториться все в любую минуту. Смотрим, а на стене между четвертым и пятым этажом уже пошли трещины. Несильные, конечно, но все равно страшно. Штукатурка осыпалась. Подъезд и так старый, а сейчас точно ремонт придется делать.

Фото: соцсети

«ДО МЧС НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ!»

По данным Управления гражданской защиты Уфы, жители разных районов позвонили спасателям 51 раз. Звонки поступали отовсюду: из Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов.

Однако дозвонились до спецслужб далеко не все.

- Мы дозванивались полчаса: МЧС всё время сбрасывали. А когда, наконец, дозвонились, нам ответили - ничего страшного, подземные толчки по всей Уфе прошли - идите домой спать, - рассказала читательница Ирина Ж.

ПОВТОРИТСЯ ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ЕЩЕ РАЗ?

После ночной тряски, изрядно напугавшей уфимцев, всех горожан волнует главный вопрос: из-за чего произошло землетрясение и стоит ли ожидать в ближайшее время повторных подземных толчков? Свое авторитетное мнение эксперта высказал кандидат географических наук, действительный член Академии военных наук, профессор, почетный геодезист РФ Геннадий Тюмен-Галеевич Турикешев.

- Вероятность повторных подземных толчков очень сложно определить с высокой точностью: они могут быть через несколько секунд или через несколько часов или суток, а может, и вообще – через несколько десятков лет. У землетрясения нет никакой закономерности. Стоит понимать, что Урал – возрождающаяся горная структура. Раньше высота гор достигала более пяти тысяч метров, но в течение многих миллионов лет лед, ветер и другие природные процессы сравняли эту высоту, и теперь процесс вновь запущен, и горы начинают расти. Сейчас идет тектоническая активность, меняется положение земных пластов.

Фото: Кирилл ПЕНКИН/proufu.ru

Что же нужно сделать, чтобы предупредить возможные повторения подземных толчков?

- Надо создать техническое обустройство: станции, систему наблюдения и слежения, и заниматься исследованием территории республики, потому что спрогнозировать с высокой точностью, когда начнется землетрясение – очень сложно. В Башкирии всего одна сейсмическая станция – Центр космических услуг, построенный на частные пожертвования и расположенный неподалеку от деревни Лекаревка Уфимского района. Так вот станция зафиксировала сегодня ночью толчки магнитудой 3,8 балла. Я считаю, что нужно иметь не менее пять таких станций по периметру города, чтобы контролировать ситуацию, а также построить геодинамический полигон для исследования территории. Просто необходимо создать группу ученых, которые будут изучать геодезические и карстовые процессы. Но, к сожалению, бюджета на это все в государстве не предусмотрено, - подытожил Геннадий Тюмен-Галеевич Турикешев.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Если вы оказались дома:

- Нужно лечь, прикрыться и не двигаться. Лягте под письменный или обеденный стол, закройте голову и шею руками. Нужно держаться подальше от окон, висящих предметов, зеркал, высокой мебели, больших бытовых приборов и шкафов, заполненных тяжёлыми предметами. Не покидайте помещение, пока тряска не закончится. Если вы находитесь в кровати во время во время землетрясения, то оставайтесь в ней и закройте вашу голову подушкой.

В многоэтажных зданиях будьте готовы к тому, что могут начать работать сигналы пожарной тревоги и спринклеры. Не выходите на балкон, не зажигайте огонь, откройте дверь и встаньте в дверном проёме или укройтесь в безопасном месте.

Если вы оказались на улице:

- Перейдите на открытое место, если вы можете сделать это безопасно. Держитесь подальше от линий электропередачи, зданий и деревьев. Если вы едете за рулем автомобиля, то сверните к краю дороги и остановитесь. Не нужно останавливаться под нависающими опасными местами (например, под мостами, линиями электропередачи или большими дорожными знаками). Следите за опасными предметами, которые могут упасть.

После окончания землетрясения:

- Проверьте людей вокруг вас, не ранены ли они. Окажите им первую помощь. Не передвигайте серьёзно раненых людей, кроме случаев, когда они подвергаются неминуемой опасности. Держите их в тепле, укройте их одеялами или дополнительной одеждой. Эвакуируйтесь из зданий по лестницам, не пользуйтесь лифтами. Проверьте вокруг себя, нет ли рядом опасных условий, например, пожаров, упавших линий электропередач, утечек газа и повреждений зданий. Если у вас есть огнетушители и вы обучены пользоваться ими, то немедленно потушите небольшие возгорания. Избегайте разбитых стёкол.

Будьте крайне осторожны рядом с разлитыми опасными материалами, такими, как отбеливатель, щёлок, садовые химикаты, краска, бензин или другие воспламеняющиеся жидкости. Если вы сомневаетесь, то покиньте это место.

- Если вы застряли в развалинах:

Двигайтесь как можно меньше, чтобы не поднять пыль. Закройте нос и рот платком или одеждой. Постучите по трубе или стене, чтобы спасатели знали, где вы находитесь. Воспользуйтесь свистком, если он есть под рукой. Кричите только в крайнем случае.

Номер для связи со спецслужбами 8 (347) 233-99-99 и 112.