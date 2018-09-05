Землетрясение в Башкирии 2018: дети плакали, уфимцы жалуются на трещины

СЕГОДНЯ 07:45 2018-09-05T08:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром 5 сентября некоторые уфимцы и жители Белорецкого и Салаватского районов проснулись от сильной тряски. В течение незначительного времени, в период времени с 4 до 5 утра, были подземные толчки.

К счастью, никто не пострадал. В пресс-службе МЧС по Башкирии разъяснили, что угрозы населению нет. Нарушения электро-газоснабжения, водоснабжения нет. Также ведомство разослало населению сообщения на мобильные телефоны, чтобы не поднимать панику.

«ДУМАЛИ, ПРИВИДЕНИЯ»

Жители Демского района Уфы почувствовали сильные толчки. Проснувшись от тряски, они не понимали, что происходят.

- Дома все ходуном ходило, тряслась мебель, гардина, - рассказывает читатель «КП Уфа» Иван. – Жена подумала, что привидения. Страшно было потом засыпать. Только утром узнали по смске от МЧС, что землетрясение было.

Еще один читатель застал землетрясение, находясь на работе, в металлическом вагончике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/667341" frameborder="0"></iframe> Землетрясение в уфимской Черниковке 2018.

- Вагончик начал трястись. Я думал, шутит кто-то и трясет его. Вышел, никого нет. Тогда и понял, что это были подземные толчки.

51 ЗВОНОК СПАСАТЕЛЯМ

Во время землетрясения уфимцы позвонили спасателям, по состоянию на шесть утра, 51 раз. Звонки поступали из разных районов города: Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского.

Управление гражданской защиты Уфы, сотрудниками ЖЭУ был проведен осмотр зданий, домов, построек. К счастью, видимых повреждений не обнаружено. Пострадавших нет.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 баллов находился в 133 километрах от Уфы - в Челябинской области в городе Катав-Ивановск.

Всего с 1957 года в Башкирии произошло более 20 землетрясений.

ЛОЖИТЕСЬ И НЕ ДВИГАЙТЕСЬ

В МЧС рассказали о правилах поведения во время землетрясения.

Если вы находитесь дома во время тряски, нужно лечь и не двигаться, а также закрыть голову и шею руками. Нужно оставаться в помещении до конца толчков. Нельзя стоять рядом с окнами, высокими и висящими предметами. Не нужно выходить на балкон.

На улице стоит держаться подальше от линии электропередач. Если вы оказались за рулем, то остановитесь на обочине и переждите.