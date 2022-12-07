Башкирию накрыло первыми настоящими морозами. Как с ними справляются экстренные службы и когда уже потеплеет?

Первые морозы пришли в республику вместе с сибирским антициклоном

В Белорецком районе Башкирии зафиксировали рекордные для начала декабря морозы в -41 градус Цельсия.

Рано утром, 7 декабря, жители деревни Уткалево Белорецкого района Башкирии выложили в соцсети фото уличного градусника, где столбик термометра застыл на отметке в -39 градусов. Эту деревню часто называют самой холодной в республике. В другом населенном пункте в этом же районе, Сосновке, ночью похолодало до -41 .

ДО РЕКОРДА ДАЛЕКО

Метеорологи Башгидрометцентра отмечают, что до конца недели в регионе среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 8-10 градусов. В министерстве образования Башкирии вновь напомнили, при каких температурах дети могут не посещать школу.

Причиной резкого похолодания стал сибирский антициклон, на периферии которого оказалась республика. В ближайшие дни осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха по ночам будет в пределах -22,-27°, местами до -30,-32°, днем чуть теплее, до -13,-20°.

В самой холодной деревне Башкирии столбики термометров опустились до -32 градусов. Фото: соцсети

Как отметила в беседе с «КП-Уфа» начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентров Гульназ Загитова, назвать пришедшие в республику морозными никак нельзя. По ее словам, нынешнее похолодание вполне обычное.

- Это проявление сибирского антициклона, здесь мы не видим перекрытия абсолютного минимума температуры воздуха. Рекорд в республике держится на отметке -52 градуса Цельсия. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована ночью в Белорецком районе – горные и северо-восточные районы наиболее подвержены влиянию антициклона. Потепление ожидается уже в конце недели, - отметила Гульназ Загитова.

НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

С раннего утра жители разных районов Башкирии выкладывали в соцсети фотографии с термометрами, где видно, что температура воздуха действительно резко понизилась. В частности, в Кигинском и Дуванском районах отмечается похолодание до -35, -37 градусов Цельсия.

А еще до прихода морозов сразу в нескольких населенных пунктах Башкирии стали отмечаться перебои с электричеством. В комментариях к постам главы республики в соцсетях стали жаловаться на длительно отсутствие света в домах. Во многих частных домах электроэнергия – единственный источник теплоснабжения, в других – вспомогательный. О том, что люди стали замерзать дома, сообщали накануне жители Акбердино Иглинского района.

В деревне Сосновка Белорецкого района Башкирии ночью похолодало до -41. Фото: соцсети

В свою очередь, в Уфе жители многоэтажек стали сообщать о сильных перетопах – на жару в квартире пожаловалась жительница дома по улице Максима Рыльского 14/1. А жильцы многоэтажки на Зеленогорской, 13, и вовсе сообщили о том, что их двор заливает горячая вода – утечку на водопроводе подтвердили в «Уфаводоканале».

Накануне в мэрии Уфы также сообщили, что из-за обледенения контактного провода в результате резкого похолодания закрыли движение троллейбусов по маршруту №18 «ТК Центральный - поселок 8 Марта».

УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В МинЖКХ «КП-Уфа» пояснили, что с наступлением отопительного сезона все коммунальные службы переходят в усиленный режим работы, чтобы оперативно ликвидировать возможные аварии.

- Коммунальные службы в зимний период работают практически всегда в усиленном режиме в несколько смен, - пояснили в пресс-службе министерства.

Готовы к продолжительным морозам и в МЧС по Башкирии. Как отметили в пресс-службе ведомства, спасатели контролируют состояние дорог. При получении прогнозов об опасных и неблагоприятных погодных условиях, проводится массовое оповещение жителей республики.

В некоторых районах Уфы и Башкирии фиксируют коммунальные аварии. На фото: горячая вода во дворе дома по улице Зеленогорская, 13 в Уфе. Фото: соцсети

На данный момент на трассах в Башкирии пока не разворачивали пункты обогрева, так как на дорогах республики нет автомобильных заторов. Но в случае необходимости сотрудники МЧС могут оперативно доставить и установить их. В распоряжении башкирских спасателей находятся 150 пунктов обогрева, из которых 117 стационарных, 31 подвижный и два мобильных.

- Время развертывания -15 минут. Каждый рассчитан на одновременное нахождение в нем 20 человек. Пункт укомплектован спасательным оборудованием, медицинской кушеткой и аптечкой, печью, теплыми вещами, устройством для зарядки сотовых телефонов и другими средствами, необходимыми для оказания помощи людям. При необходимости возможно оказание медицинской или технической помощи, - рассказали «КП-Уфа» в МЧС по Башкирии.

В Дуванском районе Башкирии жители также отмечают резкое похолодание. Фото: соцсети

Так, когда же в Башкирии потеплеет? По данным Башгидрометцентра морозы слегка спадут к пятнице, 9 декабря. Ночью все еще будет холодно, метеорологи обещают до -17, -22, местами до -28 градусов. А днем воздух прогреется уже до -11, -16 градусов Цельсия.