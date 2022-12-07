Министр образования Башкирии объяснил, при какой температуре дети могут не ходить в школу

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин объяснил, при какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин объяснил, при какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу. Чиновник опубликовал разъяснение в своем телеграм-канале 7 декабря.

По словам главы регионального Минобра, занятия можно пропустить:

– в начальных классах школ при температуре -25 ;

– в 5-9 классах при -27 ;

– в старших классах при -32 .

Учащиеся сельских школ могут не ходить на занятия при температуре выше на два градуса: 1-4 классы -23 , 5-9 классы -25 , 10-11 классы -30 .

– Школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий, – отметил Хажин.

Он добавил, что при неблагоприятной погоде школы работают в обычном режиме и обязаны организовать учебу для любого количества людей. Это значит, что, если кто-то из учеников все-таки придет в школу в мороз, для них все равно проведут уроки по расписанию.