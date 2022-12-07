В башкирской деревне столбик термометра показал 39° мороза

В одном из домовладений деревни Уткалево Белорецкого района столбик термометра показал температуру наружного воздуха в -39°

В одном из домовладений деревни Уткалево Белорецкого района столбик термометра показал температуру воздуха на улице в -39°. Фото измерительного прибора, который зафиксировал мороз, в своих соцсетях 7 декабря опубликовал местный житель Ришат Хайбуллин.

Отметим, что в деревне Уткалево и прежде регистрировалась низкая температура воздуха. Столбики термометров там падали и до -40°. Даже в июне в населенном пункте были заморозки до -5°.

Напомним, ранее сообщалось, что среднесуточная температура воздуха в середине текущей недели в Башкирии будет ниже нормы на 8-10°.