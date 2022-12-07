Температура воздуха в Башкирии будет ниже нормы и опустится до -32°

Среднесуточная температура воздуха в середине текущей недели в Башкирии будет ниже нормы на 8-10° Фото: Евгения ГУСЕВА

Среднесуточная температура воздуха в середине текущей недели в Башкирии будет ниже нормы на 8-10°. Морозы окрепнут из-за сибирского антициклона. Об этом 6 декабря предупредил региональный Гидрометцентр.

– В середине недели по республике температура воздуха ожидается ночью в пределах -22,-27°, местами до -30,-32°, днем -13,-20°, – передали синоптики.

Существенных осадков на этой неделе в регионе не ожидается.

Ранее стало известно, что в башкирской столице Уфе на фоне морозов закрыли троллейбусный маршрут №18.