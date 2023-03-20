Хабиров рассказал, когда начнут достраивать мечеть Ар-Рахим в Уфе

Из-за непогоды позолоченный купол одного из минаретов мечети Ар-Рахим раскололся и рухнул вниз Фото: Рустем АХУНОВ

На совещании в уфимском Белом доме глава Башкирии Радий Хабиров назвал новую дату завершения строительства мечети Ар-Рахим.

Глава региона заявил, что Соборную мечеть в Уфе, известную как Ар-Рахим, в настоящее время достроить нет возможности – на это просто нет денег. Во время оперативного совещания в правительстве он прокомментировал недавний инцидент с падением купола одного из четырех минаретов.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напомним, 13 марта 2023 года из-за сильного ветра золоченный купол упал вниз. В результате происшествия никто не пострадал, так как стройка приостановлена и на площадке в этот момент никого не было. Главный муфтий Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин назвал предварительную причину падения купола – это был «инженерный просчет».

Также в своих соцсетях муфтий рассказал, что будет дальше с куполом минарета мечети Ар-Рахим. Известно, что он раскололся на две части: в узком месте, где купол крепится к минарету, произошел слом.

- Разрушенная конструкция минарета убрана с территории мечети для проведения исследований, идет подготовка к восстановительным работам, они будут проведены в ближайшее время. Принято решение изготовить и установить новый купол, с учетом прошлых недочетов, - написал Айнур Биргалин.

На оперативном совещании случай прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.

- Вокруг этого начались определенные предрассудки, глупые. Те, кто не знает канонов Ислама и Православия, должны понимать, что суеверие – это грех. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а надо просто посмотреть. У любой проблемы есть всегда конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта, - подчеркнул Хабиров.

Когда начнут строить мечеть Ар-Рахим в Уфе

На совещании в правительстве подробно об инциденте и его причинах доложил советник главы Башкирии Ридаль Саетов заявил, что купол рухнул с высоты, в том числе, потому что стройка не была законсервирована. Напомним, Ар-Рахим строится с 2007 года и до сих пор не сдана.

Духовное управление мусульман Башкирии приняло решение заключить договор на покупку и установку нового купола минарета. Как и прошлый раз отольет, привезет и установит купол компания из города Волгодонска Ростовской области.

По словам Радия Хабирова, состояние трех других куполов на минаретах проверит специальная экспертиза. Кроме того, глава Башкирии озвучил и примерные сроки завершения строительства мечети Ар-Рахим.

- Я четко и ясно обозначил период, когда мы приступим там к большой работе: не подходить ко мне с этим вопросом в 2024 году, не подходить с этим вопросом в 2023 году и в первой половине 2025 года. Денег нет. Мы ясно понимаем, что у нас есть расходы на те задачи, которые выполняют наши ребята на специальной военной операции. Может кому-то это неприятно, но мы так договариваемся. Строительство мы завершим, - подытожил Хабиров.

Недавно глава Башкирии заявлял, что для завершения строительства мечети Ар-Рахим потребуется как минимум 4 млрд рублей.