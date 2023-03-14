В Уфе купол «Ар-Рахим» мог упасть из-за непроведения консервации мечети. Об этом в разговоре с «РБК Уфа» рассказал генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Агидель-ИнвестСтрой» Филюс Ишбулатов.

Как утверждает специалист, такие сложные объекты, как мечеть, на время приостановки стройки должны быть законсервированы, чтобы не произошло обрушение конструкции, которая при трагичном стечении обстоятельств может привести к человеческим жертвам.

Напомним, из-за сильного ветра купол одного четырех минаретов мечети «Ар-Рахим» рухнул 13 марта. При падении он повредил строительные леса. Пострадавших среди людей нет.