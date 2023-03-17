«Пора поделиться новостью»: мама из Башкирии, потерявшая сына из-за неадекватной соседки в роддоме, ждет малыша

Фото: Личный архив героя публикации

Жительница Стерлитамака, чьего новорожденного сына в 2021 году выкинула из окна роддома неадекватная соседка по палате, порадовала своих подписчиков в соцсетях неожиданным известием. Женщина сообщила, что спустя 1,5 года после жуткой трагедии все же решилась вновь стать матерью.

- Все же, думаю, пора поделиться с вами прекрасной новостью, - написала Виктория Иванова в соцсетях, опубликовав свою фотографию, где виден округлившийся живот.

Подписчики Виктории от всей души порадовались за нее и за семью, которые нашли в себе силы справиться с горем и жить дальше.

БУКВАЛЬНО ОТЛУЧИЛАСЬ НА ПАРУ МИНУТ ИЗ ПАЛАТЫ

Напомним, что своего новорожденного сына Виктория Иванова потеряла летом 2021 года. Для женщины это была третья и очень долгожданная беременность, которая хоть и протекала довольно тяжело, но завершилась рождением совершенно здорового мальчика. После родов женщину перевели в палату, где она буквально на минуту отлучилась в коридор, а в это время ее соседка по палате схватила малыша и выкинула в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался на месте. Позже выяснится, что соседка буквально на днях выписалась из психоневрологического диспансера, где проходила лечение.

Тогда Виктория Иванова очень тяжело переживала смерть своего младенца, но призналась, что нашла в себе силы простить виновницу его гибели и даже не стала подавать в суд ни нее, ни на врачей роддома, которые разместили их в одной палате.

- Я все равно считаю себя мамой троих детей. Просто один мой ребенок живет у меня в сердце. Теперь мы будет жить сильно и счастливо, и в огромной любви, ради нашего малыша, - написала тогда женщина.

Сама Алиса М., которая выкинула в окно чужого младенца, в итоге была признана невменяемой: 29-летнюю женщину отправили на принудительное лечение. Женщина так и не смогла объяснить причины своего жуткого поступка, но очень переживала, что не сможет увидеть свою новорожденную дочь. Сейчас о ребенке заботятся ее муж и родители.