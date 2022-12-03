Основные меры поддержки направлены на семьи с детьми

Публикуем полный список льгот и пособий жителям Башкирии в 2023 году.

Многим жителям Башкирии положены различные социальные выплаты, пособия или льготы. Зачастую, некоторые даже не знают, что могут рассчитывать на поддержку государства. Собрали в одном материале, какие пособия положены в Башкирии малоимущим, семьям с детьми, инвалидам и участникам СВО.

ПОСОБИЕ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ В БАШКИРИИ В 2023 ГОДУ

Сегодня жители Башкирии получают несколько видов пособий по рождению и уходу за ребенком. Сейчас все они «разбиты» на несколько групп, но с 1 января 2023 года будет введено единое пособие на ребенка в Башкирии.

Ежемесячное детское пособие для малоимущих в Башкирии в 2023 году выплачивается одному из родителей (или усыновителей) на ребенка до достижения им возраста 16 лет. Если несовершеннолетний учится на очном отделении, например, колледжа, то выплата продлевается до 18 лет. Кроме того, на детей-инвалидов назначается ежемесячная выплата с 16 до 18 лет, а до этого возраста действуют другие пособия и льготы.

Как определяется статус малоимущей семьи, которой положено ежемесячное пособие для малоимущих на ребенка? Если семья со среднедушевым доходом (то есть все доходы делят на всех членов семьи) не превышает величину прожиточного минимума на ребенка - она считается малоимущей. На 2022 год это 11 747 рублей (в 2023 году его хотят увеличить до 12 650 рублей). То есть, если при сложении всех доходов семьи эта сумма на ребенка не набирается, то следует подать заявление на получение этого пособия.

По данным министерства труда Башкирии на конец 2022 года ежемесячное пособие на ребенка в республике составляет 233,55 рублей. Если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, то пособие составляет 350,33 рублей. Столько же положено на ребенка, если один из родителей служит в армии по призыву или учится в военном училище. А матери одиночке положено ежемесячное пособие в 467,10 рублей.

На детей-инвалидов, сирот, детям из многодетных семей, в семье, где один или оба родителя инвалиды, а также, если оба родителя учатся на очной форме обучения, положены «сверху» еще 132,5 рублей к первоначальному пособию (233,55 руб.).

Если семья проживает в сельской местности, то ребенку до года должны каждый месяц выплачивать дополнительно по 115 рублей. А еще по 230 рублей добавляют на пятого и каждого последующего ребенка в сельской местности до достижения им года.

Многодетным родителям должны платить по 410 рублей на ребенка, если он учится в школе.

С 1 января 2023 года вводится единое пособие на ребенка по всей стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА В БАШКИРИИ

На данный момент для жителей Башкирии с детьми выплачивают еще ряд пособий. Среди них выплаты по беременности для женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от 8 до 17 лет и так далее. С 1 января 2023 года появляется единое пособие на ребенка в Башкирии (как и по всей стране).

Как пояснили в Минтруда, при назначении единого пособия на ребенка в Башкирии будут учитывать доходы семьи и имущественное положение.

- То есть универсальное пособие будет назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости, применением «правила нулевого дохода», другими словами: все взрослые члены семьи должны иметь официальный заработок или отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Именно так сейчас назначаются пособия на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, - поясняет в своих соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Если в семье несколько детей до 17 лет, то единое пособие на ребенка в Башкирии будут выплачивать на каждого. Размер пособия будет зависеть от степени нуждаемости конкретной семьи.

При этом в случае с единым пособием есть переходный период. Для родителей, у кого появился ребенок до 31 декабря 2022 года включительно, есть возможность выбрать по какой схеме они будут получать пособие – по новой, единой, или по старой.

- По старым правилам выплаты будут поступать до окончания периода их назначения, - уточняет министр труда Башкирии. - Важный момент: семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека с 1 января будущего года смогут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере 1 прожиточного минимума на ребенка – и это вне зависимости от очерёдности рождения малыша (сейчас такое право есть только на второго ребенка). То есть семья сможет получать одновременно 2 выплаты — универсальное пособие и пособие на ребенка до 3 лет из материнского капитала.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В БАШКИРИИ В 2023

В Башкирии, как и по всей стране, право на доплаты к пенсии, социальные пособия и различные льготы имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, участники Великой Отечественной, не входившие в состав действующей армии и реабилитированные жертвы политических репрессий.

В Башкирии инвалиды имеют право не только на социальную пенсию, но и на дополнительные льготы и скидки на оплату ЖКУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В каждом отдельном случае доплаты к пенсии и льготы для инвалидов в Башкирии рассчитываются по отдельности. Участники Великой Отечественной, бывшие узники концлагерей и труженики тыла имеют право на льготы при оплате коммунальных услуг не менее 50%, а также право на улучшение жилищных условий и так далее.

Жители Башкирии, имеющие удостоверение «Ветеран труда» также имеют право на льготы на оплату услуг ЖКХ и на ежемесячные доплаты к пенсии в размере 400 рублей.

Одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше имеют право на скидку в 50% на оплату капитального ремонта, а в возрасте 80 лет и старше освобождены от уплаты взносов на капремонт.

Помимо социальных выплат, предусмотрены льготы для инвалидов в Башкирии при оплате коммуналки в 50%. Если точнее, то государство компенсирует половину их расходов на услуги ЖКХ.

При этом, как подчеркивают в Минтруда Башкирии, ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг, предоставляется как только на самого льготника, например инвалидам, ветеранам труда, труженикам тыла, так и на совместно проживающих с ним членов семей (инвалидам ВОВ, и семьям, где воспитывается ребенок инвалид).

ЛЬГОТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ В БАШКИРИИ 2023

В Башкирии действует 31 мера поддержки для семей мобилизованных резервистов. Фото: пресс-служба главы Башкирии

Осенью 2023 года власти Башкирии утвердили список льгот для семей мобилизованных и участников СВО на Украине. Всего принято более 30 мер поддержки, касающиеся, в основном детей резервистов. Также самих резервистов освободили от платы за вывоз мусора и не будут им начислять пени за долги по ЖКХ.

Кроме того, что за мобилизованными жителями Башкирии работодатели обязаны закрепить рабочее место, членам их семей положены различные льготы. Чтобы их получить, членам семей нужно обратиться за справкой в военкомат, а затем подать заявление в МФЦ. Власти обещали, что скоро это можно будет сделать через Госуслуги.

С полным списком льгот для семей мобилизованных можно ознакомиться в материале «КП-Уфа».