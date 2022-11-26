В Башкирии хотят увеличить размер прожиточного минимума на 4,5% до 12 650 рублей.

Как и в случае с выплатами и компенсациями, размер прожиточного минимума ежегодно индексируется. В министерстве труда Башкирии подсчитали, что в 2023 году он должен вырасти на 4,5% - до 12 650 рублей.

Считается, что у трудоспособного населения республики расходов больше, поэтому у этой категории граждан Башкирии величина прожиточного минимума будет составлять 13 789 рублей. У пенсионеров и несовершеннолетних прожиточный минимум ниже – 11 990 и 12 271 рубль соответственно.

Проект документа на 2023 год разместили для обсуждения на сайте Минтруда Башкирии. Если он не вызовет вопросов, то он вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что в России прожиточный минимум зафиксировали на уровне в 14 375 рублей.