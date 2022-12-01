В Башкирии пожарного осудили за гибель 6-летнего мальчика

Несмотря на старания врачей, мальчик умер через 6 дней в реанимации. Фото: соцсети

В Хайбуллинском районе Башкирии вынесли приговор сотруднику МЧС, по чьей вине погиб 6-летний ребенок, а его друг получил множественные ожоги тела. Пожарный получил 3 года условного срока, а также будет обязан выплатить 2 млн штрафы в качестве моральной компенсации родственникам погибшего малыша.

БЫЛО ОБОЖЖЕНО 90 ПРОЦЕНТОВ ТЕЛА

Напомним, эта жуткая история произошла 17 августа 2021 года в селе Акъяр. Днем там на улице Строительной загорелся пустующий гараж, который раньше принадлежал мужчине, увлекающегося сваркой. Прибывшие пожарные потушили возгорание, при этом вытащив на улицу весь хлам, включая и бочку, в которой хранился карбид. Хотя, по всем правилам пожарной безопасности, легковоспламеняемое горючее вещество ни в коем случае нельзя было оставлять без присмотра, поскольку оно в любой момент могло вспыхнуть.

Фото: СК РБ

Так и произошло: через несколько часов двое ребят – шестилетний Айрат и семилетний Динар (имена несовершеннолетних изменены – Ред.) пришли к гаражам, чтобы покормить бездомных щенят. Именно в этот момент злополучная бочка с карбидом и рванула, зацепив детей… Айрат, который находился ближе к эпицентру возгорания, получил 90 процентов ожогов тела. Его друг отделался 40 процентами ожогов 1,2 и 3 степени тяжести. Пострадавших детей сначала отвезли в местную больницу, а потом переправили в уфимский ожоговый центр. Несмотря на все старания врачей, через 6 дней Айрат скончался, так и не приходя в сознание… Динар выжил, но до сих пор мальчик лечится от жутких ожогов.

СВОЮ ВИНУ ТАК И НЕ ПРИЗНАЛ

В итоге по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Обвинение предъявили начальнику караула пожарно-спасательной части по охране Акъяра Хайбуллинского района.

Сам сотрудник МЧС не признал свою вину, однако, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года и запретом в это время занимать руководящие должности.

- Кроме того, в пользу стороны потерпевших взыскано в общей сложности 2 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу, - добавили в пресс-службе регионального Следственного комитета.