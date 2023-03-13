«Меня не это взбесило!»: мама из Башкирии объяснила, из-за чего у нее начался конфликт с педиатром

Инна Б. из Сибая рассказала свою версию произошедшего в приемном покое больницы. Фото: vk.com/id102035797

Недавно в башкирском городе Сибае в стенах городской больницы произошел конфликт мамы 12-летнего пациента и врача. По социальным сетям распространяется видео, где женщина будто бы нападает на медика с кулаками. Но, как утверждает сама участница конфликта, видеозапись обрезана так, что часть событий в итоговый вариант не попали.

В беседе с «КП-Уфа» Инна Б. рассказала, что произошло в тот день на самом деле. По словам женщины, она планирует написать жалобу в Минздрав Башкирии на педиатра, с которым у нее произошел конфликт. А еще Инна поделилась, что ее поддержали другие мамы Сибая, которые также якобы столкнулись с грубостью медика.

КАК ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ

Как рассказала «КП-Уфа» Ирина Б., в тот злополучный день, когда они была в гостях в поселке неподалеку от Сибая и у ее сына заболела голова. Такое случалось и раньше, когда парень занимался спортом. Но, если раньше головную боль снимала таблетка анальгина, то в этот раз лекарство не помогло. Видя, что сыну плохо и он плачет от боли, Инна повезла его на своей машине в городскую больницу.

– Естественно я испугалась. Мы поехали не домой, а в приемный покой нашей городской больницы. Мне сказали, что нужно ехать в ковид-госпиталь, так как педиатр там. В больницу я приехала напуганная. Подошла в регистратуру и объяснила ситуацию. Мол, у сына головная боль не проходит – у него капилляры уже полопались и глаза были красные, – вспоминает тот день Инна.

По словам молодой мамы, врач-педиатр стояла рядом переписывалась с кем-то в телефоне.

– Я попросила ребенка посмотреть. А она мне отвечает, что занята и консультируется. И все, педиатр на этом просто ушла в свой кабинет со словами, что у нее тяжелый пациент, – рассказала Инна Б.

Сейчас мама мальчика готовит жалобу на врача в Минздрав Башкирии. Фото: vk.com/id102035797

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Как рассказала «КП-Уфа» мама мальчика, все началось с того, что она решила заглянуть в кабинет врача, чтобы удостовериться что у врача есть тяжелый пациент. Но когда Инна дошла до кабинета, медик уже вышла.

– Я сфотографировала ее и сказала, что буду жаловаться. Прихожу обратно в фойе. Там стоит эта врач и опять глазеет в телефон. А потом педиатр заявила, что не будет смотреть ребенка, пока не освободится. Дальше произошло то, что попало на видео. На эмоциях я ее отшвырнула, – вспоминает Инна.

Затем женщина забрала сына и вышла из больницы. Только они сели в машину, как туда же выскочила педиатр и начала снимать номера авто на камеру мобильного.

- Меня не это взбесило. Возмутили слова про тяжелого пациента. Если у тебя там тяжелый пациент, почему ты находишься не рядом с ним? Почему ты не оказываешь ему помощь? Почему ты выбежала фотографировать мою машину? Я вышла из автомобиля, отобрала ее телефон и просто в снег рядом бросила, – рассказывает свою версию произошедшего Инна.

После этого женщина повезла сына домой, вызвав по пути «скорую помощь». Когда они зашли домой, у мальчика пошла кровь из носа.

– Скоро ему стало легче. Когда приехал врач, он сказал, что это внутричерепное давление. Если бы не пошла кровь, у него могло начаться кровоизлияние в мозг! Я понимаю, что это опасно, – говорит Инна Б.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Как отметила мама мальчика, все обвинения о рукоприкладстве она категорически отрицает. Более того, на распространяемой видеозаписи нет момента, где Инна бегает по больнице и машет кулаками, хотя эта информация распространяется в социальных сетях.

– Везде пишут, что я набросилась на врача с кулаками. Должно же быть подтверждение! Где судебно-медицинская экспертиза? Я ее не ударила ни разу, – возмущается Инна Б.

Сейчас мама мальчика планирует подать жалобу на действия педиатра, так как считает это халатностью.

В Минздраве Башкирии «КП-Уфа» представили свою версию произошедшего. По данным ведомства, инцидент произошел 8 марта в 21:29 часов. Именно в это время мама с 12-летним сыном пришли в приемный покой.

- Врач находилась рядом и предложила снять верхнюю одежду и дождаться приема, так как в этот момент уже шел прием другого пациента. В этот момент женщина начала агрессивно себя вести. Сначала схватила за шею врача, а затем оттолкнула ее, - пояснили позицию министерства в пресс-службе.

В Минздраве Башкирии подчеркнули, что после инцидента женщина «выбежала на улицу и села в машину». Сотрудники больницы вышли следом, чтобы снять на камеру телефона номер автомобиля.

- Увидев это, женщина вновь вышла из машины и еще раз набросилась на врача, выбросив ее телефон на землю. На помощь молодому врачу пришли медсестра и санитарка, которые буквально оттащили нападавшую. После случившегося инцидента врач вызвала полицию, был составлен протокол, - подытожили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

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