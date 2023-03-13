В Башкирии молодая мать напала на педиатра из-за медленного приема

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Сибай молодая мать напала на педиатра. Об этом рассказал телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что женщина привела своего ребенка в медицинское учреждение и без каких-либо скандалов смогла попасть на прием. Специалист перед осмотром попросила немного подождать, чтобы проконсультироваться с коллегами.

Врача не было всего несколько минут, но по возвращении ее ожидала разъяренная мама пациента, которая накинулась на нее с кулаками. Другие медики сумели разнять потасовку. На женщину было написано заявление.