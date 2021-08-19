На девушку-стоматолога во время приема напала мать пациентки

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Молодая врач-стоматолог Гузалия, работающая в республиканской стоматологической поликлинике в Уфе, прямо во время приема стала жертвой нападения матери своей пациентки. Инцидент произошел 17 августа. Об этом сообщил профсоюз работников здравоохранения.

Как рассказала Гузалия, в тот день она вела смешанный прием по экстренной боли и по записи. В конце смены к ней вместе с мамой и полуторагодовалым ребенком подошла пациентка, жалующаяся на острую боль.

– При осмотре ничего особо экстренного не обнаружила – у пациентки выпала пломба. Отправила ее на рентген, затем сама пациентка попросила поставить ей пломбу. Все это время ее мама 60 лет вела себя агрессивно, ругалась с моим коллегой, требовала, чтобы ее дочь приняли вне очереди, нецензурно выражалась, не обращая внимания на замечание медиков и других больных, – вспоминает Гузалия.

За 15 минут до конца смены агрессивная пожилая женщина еще раз зашла в кабинет к стоматологу и сказала Гузалие, что они потеряли рентген-снимок. Девушка объяснила, что ее дочь самой первой пациенткой примет уже другой врач, и пошла за копией рентгена. Агрессивная пенсионерка пошла следом – прямо через служебный вход, и стоматолог попросила ее выйти. Чуть позже, в коридоре, пожилая женщина дважды толкнула Гузалию, и она ударилась головой. Затем дебоширка беспрепятственно покинула поликлинику.

После нападения на место происшествия был вызван наряд полиции. Врач дала показания, и ее отвезли в 21-ю больницу. Там девушке поставили диагноз: ушиб мягких тканей головы. Вскоре Гузалия пройдет судмедэкспертизу, которая определит тяжесть телесных повреждений.

Профсоюз работников здравоохранения тем временем намерен добиваться «справедливого наказания для обидчика и выплаты денежной компенсации врачу». Они не исключают, что действия пожилой женщины, напавшей на врача, могут квалифицироваться и как уголовно наказуемое преступление. Правозащитная организация выразила готовность оказать правовую помощь Гузалие.