Неадекватный уфимец избил двоих медиков: следователи начали проверку

Он избил медиков: одному сломал руку, второго ударил по голове.

В столице Башкирии следователи выясняют обстоятельства нападения на двоих медиков. Инцидент произошел еще 25 июля 2021 года, но дебошир все еще не наказан. Сейчас же ход дела взял на себя следственный комитет.

Правоохранители рассказали, что неадекватный пьяный уфимец напал на двоих медиков – врача скорой помощи врача больницы № 21. Он избил медиков: одному сломал руку, второго ударил по голове.

Сейчас следователи организовали проверку по данному факту. Они опрашивают медицинских сотрудников и очевидцев происшествия, проводят следственные действия.