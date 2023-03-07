В Уфе опять говорят о создании пешеходной улицы рядом с «Арт-Квадратом». Что с этим не так?

На этот раз уфимская мэрия предложила сделать пешеходной зону около «Арт-квадрата». Фото: vk.com/artkvdrt

Уфимская мэрия хочет сделать пешеходную зону в историческом центре города. Свободным от машин предлагают сделать участок по улице Мустая Карима.

Власти башкирской столицы вновь заговорили о создании в городе свободной от машин пешеходной зоны. За последние несколько лет эту идею озвучивали неоднократно. Поначалу для создания собственного «Арбата» предлагали сделать полностью пешеходной улицу Октябрьской революции. Затем проект пересмотрели и власти стали склоняться к другим вариантам.

ГДЕ БУДЕТ ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Предполагалось, что пешеходной сделают либо улицу Советскую от одноименной площади до пересечения с Октябрьской революции, либо участок на улице Мустая Карима. В этом году мэрия решила, что участок на Мустая Карима подойдет лучше, но делать эту улицу полностью пешеходной никто не собирается. Речь идет о создании специальной прогулочной зоны от пересечения с улицей Чернышевского и до Коммунистической, вдоль пространства «Арт-квадрат».

Кроме того, уфимская мэрия предлагает не перекрывать этот участок от машин насовсем. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, после фестиваля «ArtFest2», который проходил в 2021 году, именно этот участок улицы Мустая Карима временно перекрывали для движения автомобилей. Эта инициатива понравилась горожанам, поэтому власти и решили, что перекрытие улицы «целесообразно с определенной периодичностью, на время каких-то событий».

ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО

В своих соцсетях власти запустили опрос для горожан, где предлагают ответить на вопрос о целесообразности полного или частичного перекрытия этого участка. Участникам опроса предлагают ответить на вопрос, на какой срок следует перекрыть для машин участок улицы вдоль «Арт-квадрата». Среди вариантов «постоянно», «период проведения городских мероприятий» (независимо от дней недели), «в выходные и праздничные дни» и «нецелесообразно» (перекрывать не нужно вообще – Ред.).

Итоги голосования пока не подводились, опрос все еще идет. А вот мнения уфимцев по этому вопросу разделились довольно сильно. Так, например, на момент написания этой статьи из проголосовавших 29% считают, что пешеходную зону на указанном участке нужно сделать на постоянной основе и полностью перекрыть там движение. 28% уфимцев проголосовали за то, чтобы перекрывать там движение только во время городских мероприятий, а 21% – на выходные и праздники. 22% участников опроса посчитали, что перекрывать движение на этом участке «нецелесообразно».

Однако на других площадках и сообществах в социальных сетях с большим отрывом лидирует вариант с полным и постоянным перекрытием для машин этого участка улицы.

На фото: тот самый участок, который хотят сделать уфимским Арбатом. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Почему же среди участников опроса абсолютное большинство так или иначе выступает против постоянного перекрытия участка улицы Мустая Карима и превращения ее в пешеходную зону?

«Арт-квадрат» здорово преобразил исторический центр Уфы и стал настоящей визитной карточкой башкирской столицы. Теперь гостей можно водить не только на площадь Салавата Юлаева! Но не все так просто.

- Узкие улочки Уфы не выдерживают поток автомобилистов уже сейчас. Припарковаться в выходной день прямо у «Арт-квадрата», фактически, невозможно – настолько все забито машинами. Да и поблизости парковочных мест остается все меньше, навскидку в голову приходят только улицы Октябрьской революции и Чернышевского, - поясняет автолюбитель из Уфы Рустем.

Остается надеяться, что в случае положительного решения по переводу улицы Мустая Карима в пешеходную, власти города смогут придумать какой-то компромисс с парковочными местами. Уфа пока еще явно не тот город, по которому можно беспроблемно перемещаться на общественном транспорте.

К слову, несколько лет назад уфимская мэрия предлагала сделать парковки в историческом центре города платными. Был разработан проект, называли и конкретные кварталы, где планировали установить специальные паркоматы. На данный момент проект приостановили сами городские власти.

ПОЗИЦИЯ «АРТ-КВАДРАТА»

Куратор проекта «Арт-квадрат» Рим Бикмаев в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что особого смысла в полном превращении указанного участка в пешеходную зону он не видит.

- Можно поэкспериментировать и сделать пешеходную зону, например, по выходным или на время мероприятий. Когда фестиваля нет, в обычный день, там нет никакой жизни, не ведется торговля. Учитывая дефицит парковок в центре, думаю, не следует закрывать там движение полностью. Опять же, этот проезд для жителей соседних домов нужен и для подвоза продуктов на предприятия общепита, - подчеркнул Рим Бикметов.