Улицу Мустая Карима вдоль «Арт-Квадрата» в Уфе могут сделать пешеходной

фото: телеграм // Город Уфа

В Уфе улицу Мустая Карима вдоль городского пространства «Арт-Квадрат» (участок между Чернышевского и Коммунистической) могут сделать пешеходной. Мэрия 7 марта организовала опрос по поводу целесообразности такого решения.

Как рассказали в администрации, в 2021 году указанный отрезок улицы стал пешеходным на время фестиваля «ArtFest2», что получило положительный отклик и горожан. В то же время высказывались опасения из-за отсутствия парковочных мест.

– В результате стало ясно, что перекрытие улицы целесообразно с определенной периодичностью, на время каких-то событий, – пояснили в мэрии.

В своем телеграм-канале администрация города открыла голосование о дальнейшей судьбе улицы Мустая Карима. В числе вариантов есть предложение сделать ее участок пешеходным на постоянной основе. Эта идея пока лидирует с незначительным отрывом – за нее проголосовали 29% участников опроса. 28% считают, что дорогу можно закрывать только в период городских мероприятия, независимо от дня недели, 21% выступили только за выходные и праздничные дни, еще 22% и вовсе считают идею пешеходной улицы Мустая Карима нецелесообразной.