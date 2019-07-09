Одну из улиц в историческом центре Уфы сделают пешеходной

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-09T13:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В историческом центре Уфы может появиться пешеходная улица. Данный вопрос обсудили на оперативном совещании в мэрии. По словам главного архитектора столицы Башкирии Олега Байдина, на данный момент рассматриваются два варианта уфимского Арбата. Первый – на улице Советской (на участке от одноименной площади до пересечения с улицей Октябрьской революции). Согласно второму проекту, пешеходной предполагается сделать улицу Мустая Карима (на участке между Коммунистической и Чернышевской).

Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы до конца недели предоставит мэру Ульфату Мустафину проекты организации пешеходной улицы. Градоначальник отметил, что ждет предложений от Байдина по поводу обустройства пешеходного пространства в Черниковке.

ИСТОЧНИК KP.RU