2019-07-09T13:34:40+03:00
Общество

Одну из улиц в историческом центре Уфы сделают пешеходной

Администрация города рассматривает два варианта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В мэрии Уфы обсудили появление новой пешеходной улицыВ мэрии Уфы обсудили появление новой пешеходной улицы
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В историческом центре Уфы может появиться пешеходная улица. Данный вопрос обсудили на оперативном совещании в мэрии. По словам главного архитектора столицы Башкирии Олега Байдина, на данный момент рассматриваются два варианта уфимского Арбата. Первый – на улице Советской (на участке от одноименной площади до пересечения с улицей Октябрьской революции). Согласно второму проекту, пешеходной предполагается сделать улицу Мустая Карима (на участке между Коммунистической и Чернышевской).

Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы до конца недели предоставит мэру Ульфату Мустафину проекты организации пешеходной улицы. Градоначальник отметил, что ждет предложений от Байдина по поводу обустройства пешеходного пространства в Черниковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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