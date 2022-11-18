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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 5:06

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии выживших детей в пожаре, где погибли 5 мальчиков и их родители

В настоящий момент дети находятся под наблюдением врачей
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии выживших детей в пожаре, где погибли 5 мальчиков и их родители. Как сообщили в ведомстве, в настоящий момент мальчики-близнецы находятся в состоянии легкой тяжести, за ними присматривают врачи.

Напомним, жуткий инцидент произошел ранним утром в Стерлитамакском районе Башкирии. В деревне Матвеевка на улице Молодежной вспыхнул двухквартирный жилой дом, где проживала многодетная семья с 7 сыновьями. По предварительной информации первым возгорание заметил отец семейства, который успел вытащить двух детей на улицу, вернулся за остальными, но было поздно. Вместе с женой и оставшимися пятью детьми он сгорел в доме.

Сейчас на месте трагедии работают МЧС и другие экстренные службы, по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.