Появилось видео с места пожара в Башкирии, где погибли семь человек

Огонь повредил и гараж, стоящий рядом с жилым домом Фото: МЧС Башкирии

Опубликовано видео с места пожара в Башкирии, где в огне погибли семь человек – пять детей и двое взрослых.

Напомним, что по данным МЧС республики, возгорание в кирпичном доме в селе Матвеевка произошло около шести часов утра по уфимскому времени. На момент возгорания в доме находились девять человек – семеро детей и их родители. Глава семейства смог вынести из горящего здания двух сыновей и бросился внутрь за остальными. К сожалению, мужчина погиб в пожаре, как и его супруга и пятеро сыновей.

ВИДЕО С МЕСТА ПОЖАРА В БАШКИРИИ, ГДЕ ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

В МЧС опубликовали видео с места пожара в Башкирии, где погибли семь человек. На нем видно, что огонь повредил не только жилой дом, но и стоящий рядом большой гараж. Вполне вероятно, что постройка находилась рядом и пламя успело перекинуться на нее. Так же на кадрах можно наблюдать работу пожарных.

В Следкоме Башкирии сообщили, что факту пожара, в котором погибли семь человек возбудили уголовное дело. Сейчас дознаватели МЧС выясняют, из-за чего могло произойти возгорание.

Напомним, что зимой 2020 года в Башкирии произошел страшный пожар в доме престарелых «Милосердие». Тогда в огне погибли 11 его постояльцев, которые не могли самостоятельно себя обслуживать. Позже выяснилось, что заведение работало с серьезными нарушениями пожарной безопасности.