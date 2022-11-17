Волонтеры рассказали о шансах найти пропавшего почти пять лет назад студента из Уфы

Поиски студента Артура Газиева продолжаются почти пять лет Фото: mkset.ru

30 января 2018 года 19-летний студент УГНТУ Артур Газиев вышел из дома на улице Менделеева в Уфе и бесследно пропал. С тех пор прошло почти пять лет, но ни полиции, ни волонтерам так и не удалось установить его местонахождение. Известно, что в тот роковой день молодой человек пошел в магазин, прихватив с собой только мобильный телефон. Правда, после выхода из дома он его практически сразу выключил, рассказывала его родная сестра Аида.

В беседе с «КП-Уфа» еще несколько лет назад родители парня говорили, что продолжают надеяться и верить, что когда-нибудь он вернется домой. Живым и здоровым. Что же известно о судьбе Артура Газиева спустя все это время? Продолжаются ли его поиски?

ИСКАЛИ В УФЕ И ПРИЮТОВО

В первые же дни после бесследного исчезновения Артура Газиева к его поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры нескольких поисковых отрядов. Но ни прочесывание близлежащих парков, лесов и заброшенных домов, ни отслеживание его мобильного телефона не дали результатов. Человек пропал буквально бесследно: ни зацепок, ни следов, ни прохожих, кто мог бы запомнить его в лицо и сказать, что где-то его видел. Родные парня очень долго пребывали в шоке: они уверены, что у Артура не было причин уходить из дома.

С тех самых пор по всей Уфе волонтеры расклеили тысячи ориентировок на Артура Газиева. А добровольцы из поискового отряда «Поиск детей-Уфа» даже прочесали поселок Приютово в Белебеевском районе Башкирии, откуда он родом. Вместе с полицейскими и кинологами он исходили все «заброшки», недострои, пересохшие колодцы и даже погреба, вырытые местными жителями на окраине поселка. Маршруты поисков помогали разрабатывать, в том числе сотрудники полиции. Но и там следов пропавшего студента обнаружить не удалось.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Даже спустя почти пять лет после пропажи, поиски студента Артура Газиева продолжаются. Волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» периодически выходят на расклейку ориентировок в Уфе и не только.

- Мы сдаваться не собираемся, поиски продолжаем. По нашему опыту, бывают случаи, когда люди пропадают надолго, пытаются скрыться от всех, но их все равно узнают и находят. Такие случаи в нашей практике уже были. К тому же, мы получили сигналы о том, что Артур может находиться где-то в рабстве. Такие случаи тоже бывают, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» руководитель поискового отряда «Поиск детей-Уфа» Павел Нестеров.

К слову, такие случаи действительно имеют место быть. Например, не так давно уфимцы помогли попавшему в рабство трудовому мигранту из Средней Азии.

- В любом случае, поиски Артура Газиева для нас приоритетная задача по нашему роду деятельности. Мы очень хотим его найти и были бы рады удивиться в хорошем смысле этого слова и найти его живым, - поделился Павел Нестеров.

Примечательно, что с момента пропажи в Уфе или том же родном поселке Артура Приютово не нашли даже останки, которые могли бы подходить под приметы исчезнувшего студента.

В день пропажи был одет в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

Приметы Артура Газиева:

Рост примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие.

Всех, кто видел парня, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить волонтерам «Поиск детей-Уфа» по номеру: 8-917-794-94-84 или обратиться в полицию.