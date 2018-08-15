2018-08-15T12:41:52+03:00
Общество

Волонтеры о поисках пропавшего в Башкирии Артура Газиева: «Мама до сих пор в шоке»

Добровольцы рассказали последние новости о пропавшем студенте
Павел КРАЙНОВ
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Поиски Артура Газиева продолжаются уже полгодаПоиски Артура Газиева продолжаются уже полгода
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Со дня бесследной пропажи 20-летнего студента уфимского вуза Артура Газиева прошло уже более полугода, но до сих пор о нем нет никаких вестей. Молодой человек вышел из дома в Уфе 30 января и как сквозь землю провалился. Все это время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтеры группы «Поиск детей-Уфа». Руководитель поискового отряда Павел Нестеров в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» поделился последними новостями о поиске Артура.

-После нашего выезда в конце мая в Белебеевский район фактически ничего не изменилось. Наши поиски, к сожалению, результатов не принесли. Мы постоянно находимся на связи с родителями парня. Его мама до сих пор в шоковом состоянии. Отец, конечно, адекватно себя ведет, но тоже ничего сделать не может, - говорит Павел Нестеров.

По его словам, отказываться от его поисков они не собираются, но пока никаких следов Артура не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов также продолжают работу.

Напомним, Артур Газиев пропал в Уфе 30 января 2018 года. В день пропажи был одет в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

Приметы Артура Газиева: рост примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие.

Всех, кто видел парня, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефону: 89177949484.

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