«Закрылся» и не дает интервью: как и почему бывший глава Башкирии Хамитов за четыре года пропал со всех радаров

Рустэм Хамитов время от времени появляется на спектаклях в московских театрах и концертных залах

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов за четыре с лишним года после ухода на пенсию ни разу никому не дал интервью и так и нигде публично не выступил. В отличие от экс-мэра Уфы Ирека Ялалова, который недавно вспоминал о конфликте, который был между ними когда-то.

Причиной такой закрытости можно считать личное решение экс-руководителя региона. О том, чем сейчас занимается Хамитов можно узнать лишь по редким фотографиям из аккаунта его супруги Гульшат Хамитовой в социальных сетях. Стоит отметить, что собственные соцсети он так и не завел, а еще в годы работы на высшем посту Башкирии, он не так уж часто мелькал на телевидении.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕНСИОНЕР ХАМИТОВ

Чуть больше четырех лет назад Рустэм Хамитов подал в отставку и ушел на пенсию. Через некоторое время он вошел в состав совета директоров «Башнефти» и полностью исчез из медийного пространства. А ведь многие жители республики еще помнят, как он переписывался с ними на форуме в интернете и вообще, всегда был очень открытым в общении. Он даже пел песню на студенческом фестивале.

Правда, на публике появлялся не так часто, как например, его предшественник Муртаза Рахимов или преемник Радий Хабиров. Но времена изменились, и экс-глава региона «пропал с радаров» окончательно.

Гульшат Хамитова продолжает возглавлять благотворительный фонд «Мархамат». Фото: Мила КИЯН

Собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, рассказывал, что Рустэм Хамитов не только не желает давать интервью журналистам, но и даже с коллегами из «Башнефти» не стремится откровенничать. В дискуссии он не вступает, разговоров на заседаниях не ведет.

Что известно о жизни Рустэма Хамитова спустя четыре года после отставки? Помимо участия в совете директоров нефтяной компании, он появляется разве что в театре или на концерте классической музыки. Как обычный пенсионер из среды старой «интеллигенции». Об этом становится известно благодаря личной страничке его супруги Гульшат Хамитовой в соцсетях – она время от времени выкладывает совместные снимки.

ГДЕ СЕМЬЯ ЭКС-ГЛАВЫ БАШКИРИИ

На данный момент точно известно, что благотворительный фонд «Мархамат», основанный Гульшат Хамитовой, продолжает важную для общества работу. Фонд помогает собирать деньги на реабилитацию и лечение детям с ограниченными возможностями здоровья. Сама бывшая первая леди Башкирии входит в совет этого фонда в качестве председателя.

Сын экс-главы Башкирии Камиль Хамитов работает на УМПО. Фото: www.umpo.ru

В отличие от предшественника и преемника Хамитова, его семья живет и работает в России. В разных источниках сообщается, что его младший брат Рашид продолжает жить в башкирской столице и работает водителем. Где конкретно, сказать невозможно.

Сын Рустэма и Гульшат Хамитовых также живет и работает в Уфе, на знаменитом заводе УМПО. Камиль Хамитов является директором по информационным технологиям на этом предприятии. Ранее он жил и работал в Москве, но позже вернулся в Уфу.

Дочка Рустэма Хамитова Нурия нашла себя в мире моды. Молодая женщина призналась, что ей не нужно лишнее внимание. Нурие гораздо приятнее, когда ее узнают как талантливого стилиста, а не как «дочь бывшего главы».