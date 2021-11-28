Рустэм Хамитов впервые за долгое время засветился на публике в Москве.

Рустэм Хамитов покинул пост главы Башкирии 11 октября 2018 года

В сети появились первые за долгое время фотографии бывшего глава Башкирии Рустэма Хамитова.

Будучи главой Башкирии, Хамитов не создавал себя образ максимально публичного политика. В его соцсетях практически не появлялись фотографии, а на людях он появился редко. Судя по всему, такой образ жизни он продолжает вести и после того, как покинул кресло главы Башкирии. Экс-глава региона даже не появился на торжественном концерте, посвященном 100-летию Башкирии в 2019 году. После ухода из политики Хамитов получил место В Составе директоров «Башнефти».

Впервые за долгие годы Хамитов засветился на публике вместе со своей супругой Гульшат. 25 ноября последняя выложила в соцсети фотографию со спутником, у которого наполовину закрыто лицо. Впрочем, в мужчине можно легко узнать Рустэма Хамитова. Он вместе с женой пришел на выступление Хиблы Герзмавы в московской консерватории Чайковского.