Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов остался в совете директоров «Башнефти»

Фото: Рустем Ахунов

На внеочередном собрании акционеры ПАО АНК «Башнефть» утвердили новый состав совета директоров компании. Место в обновленном составе директоров сохранил, в частности, премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Напомним, республика владеет 25% акций нефтяной компании.

В новый состав совета директоров «Башнефти» также вошел экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Впервые бывший руководитель региона получил этот пост в декабре 2018 года – буквально через два месяца после отставки.

Также на внеочередном собрании акционеры утвердили и других членов совета директоров. В частности, в окончательный список вошли вице-президенты «Башнефти» Дидье Касимиро, Урал Латыпов, Александр Романов, Зелько Рунье, Андрей Шишкин, Елена Завалеева и Геннадий Букаев.