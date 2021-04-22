Ребенок гулял с собакой: новые подробности трагедии в Башкирии, где свора собак разорвала мальчика

Бродячие собаки - это вина и ответственность самого человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера в Общественной палате Башкирии состоялся круглый стол, посвященный проблеме бродячих животных и как с ними бороться. Повод был серьезный: в минувшую субботу в селе Сафарово Учалинского района свора собак разорвали четырехлетнего ребенка.

Как рассказал заместитель главы администрации Учалинского района Алмас Рахматуллин, выяснилось, что малыш отправился гулять вместе со своей собакой. Когда на собаку напала стая из семи псов, мальчик попытался отогнать разъярённых животных от своего питомца, те переключились на него и загрызли его до смерти.

Как подчеркнул Алмас Рахматуллин, уже установлено, что пятеро собак из своры были домашними, но не содержались на привязи и свободно бегали по селу без намордника. Сейчас нерадивым хозяевам грозит штраф, а в дальнейшем необходимо ввести закон об обязательной регистрации домашних животных, чтобы предотвратить подобные ЧП в будущем, а также стерилизовать всех бездомных собак.

- Бездомные животные – это наша беспечность, это чьи-то родившиеся щенки, которых бросили, - добавил чиновник.

Также Рахматуллин заявил, что в районе запретили отлавливать бродячих животных для вакцинации и стерилизации. Это связано с тем, что в муниципалитете нет специализированного транспорта.