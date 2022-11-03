Студенты, которых задержали по подозрению в подготовке терактов в Уфе, выросли в Башкирии.

2 ноября стало известно о том, что сразу нескольких уфимских студентов устраивали теракты на железной дороге. Молодые люди поджигали элементы путевой инфраструктуры и нарушали работу путей на участке Шакша-Дема. Разумеется, что вскоре их поймали силовики – прямо во время очередного теракта. Мотивацией для своих поступков они назвали несогласие с политикой Российской федерации.

Известно, что всего в группе студентов, готовящих теракты в Уфе, состояли четверо парней – (Фаррухужон З., Мустафа Ш., Эмин С. по 18 лет) и Амин С (17 лет). Несмотря на просьбы, 2 ноября суд отправил всех их в СИЗО на максимально возможный срок – два месяца.

Откуда приехали студенты, организовывавшие теракты в Уфе

После эмоционального высказывания Дмитрия Медведева уфимцы подумали, что студенты, поджигавшие железную дорогу в Уфе, совсем недавно приехали из стран СНГ. Но это не совсем так. Как минимум трое из них (Фаррухужон З., Эмин С. и Амин С.) выросли в башкирской столице и казались друзьям «обычными парнями». Все ребята получали образование в уфимских учебных заведениях, а самый младший и вовсе являлся кадетом.

Сейчас следователям предстоит выяснить, что на самом деле подтолкнуло друзей заняться терактами. Не исключено, что в их группе состояли более серьезные организаторы.