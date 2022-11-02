Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал теракты на объектах РЖД в Уфе. Свое мнение о ситуации он выразил в своем телеграм-канале.

Напомним, студенты уфимских колледжей устраивали вылазки на техническое оборудование железнодорожных путей. Следователям известно минимум о пяти попытках повредить ж/д инфраструктуру. 18-летним Эмину С., Мустафе Ш. и Фаррухжону З. и 17-летнему Амину С. вменяют покушение на совершение терактов группой лиц. Сегодня, 2 ноября, по решению Советского суда всех четверых арестовали и отправили в следственный изолятор на два месяца.

По мнению Медведева, виновные в терактах являются «уродами» и «отморозками».

– То есть, мы у себя их приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии, – заявил политик.