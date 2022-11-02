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В Уфе арестовали четырех студентов-иностранцев, которых обвиняют в подготовке терактов на объектах РЖД. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, 18-летним Эмину С., Мустафе Ш. и Фаррухжону З. и 17-летнему Амину С. вменяют покушение на совершение терактов группой лиц. 2 ноября по решению Советского суда всех четверых арестовали и отправили в следственный изолятор на 2 месяца.

- Во время судебного заседания обвиняемые и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря 2022 года, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что студенты уфимских колледжей не раз устраивали вылазки на техническое оборудование железной дороги. В настоящий момент следователям известно минимум о 5 попытках повредить железнодорожную инфраструктуру.

Молодых людей задержали в момент, когда они пытались поджечь рабочий объект на железнодорожных путях. Свой поступок студенты мотивировали тем, что не согласны с проводимой политикой Российской Федерации, и решили напугать местных жителей.