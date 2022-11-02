В Башкирии поймали парней, подозреваемых в совершении терактов на железной дороге

В Башкирии поймали студентов, которых подозревают в совершении терактов на железной дороге.

По данным телеграм-канала Shot, 18-летние студенты уфимских колледжей из стран СНГ устраивали вылазки на техническое оборудование железной дороги. Известно как минимум о пяти попытках повредить железнодорожную инфраструктуру.

Парней поймали во время совершения очередного теракта – они хотели сжечь один из рабочих объектов на путях. Свои действия они объяснили тем, что не согласны с политикой Российской федерации и хотят напугать местных жителей.

Сейчас студентам грозит уголовная ответственность за подготовку к преступлениям и факты террористических актов.